‘İki güne geçer’ deyip ihmal ediliyor! Kadınları tehdit eden yaz hastalıkları

Güncelleme Tarihi:

#Vajinal Enfeksiyon#İdrar Yolu Enfeksiyonu#Yaz Hastalıkları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 12:34

Yaz aylarında aşırı sıcaklar ve yüksek nem, özellikle tatil döneminde kadınlarda bazı sağlık sorunlarını tetikleyerek, uzun süredir beklenen dinlenme ve eğlenme planlarını gölgeleyebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Boyar, mantar ve bakterilerin bu dönemde çok kolay üreyerek enfeksiyonlara yol açabildiğini, alınacak bazı basit önlemlerin ise yazın sık görülen hastalıklardan korunmada büyük faydalar sağlayacağını vurguluyor.