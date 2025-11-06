İki buçuk yıl boyunca doktor doktor gezdi, hastalığına bir türlü teşhis alamadı... Diş tedavisinden sonra yüzüne ne oldu?

Yıllar içinde altı kez kanal tedavisi gören Tippy McInerny, diş hekimi sağ arka azı dişindeki dolguyu onarırken kendisine birkaç lokal anestezik iğnesi yaptığında ve bir saatten fazla uyuşukluk hissettiğinde olağan karşıladı.

Ancak sağ yanağındaki uyuşukluk, normalden daha uzun sürerek iki gün devam etti. Ve birkaç hafta sonra, yüzünde, özellikle de sağ gözünün çevresinde garip hisler ortaya çıktı.