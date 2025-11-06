İki buçuk yıl boyunca doktor doktor gezdi, hastalığına bir türlü teşhis alamadı... Diş tedavisinden sonra yüzüne ne oldu?

SEĞİRMELER DÜZELDİ ANCAK İŞİTME KAYBI YAŞADI
McInerny uyandığında, spazmları yoktu. Bir yıldan fazla bir süre sonra bile geri dönmediler ve eski sosyal hayatına geri döndü. Ancak, ameliyatların yaklaşık %8'inde görülen bir durum olarak, sağ kulağında işitme kaybı yaşadı, çünkü işitme siniri yüz sinirinin hemen yanındadır.
Doktoru, işitmenin bazen ameliyattan haftalar veya aylar sonra geri döndüğünü, ancak bir yıl boyunca devam etmesi halinde kaybın kalıcı olma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.