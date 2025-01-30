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Ihlamur, tarçın kabuğu ve birkaç damla limon… Çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirecek 10 etkili öneri

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#Çocuk Sağlığı#Bağışıklık Güçlendirme#Çocuklar Nasıl Beslenmeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 09:09

Son günlerde çocukların kapısını en çok çalan hastalıklar arasında; üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, bronşiolit, zatürre ve mide-bağırsak enfeksiyonları yer alıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Sapmaz Deniz, çocukların bağışıklığını güçlendirmek için bazı basit ama etkili önlemler alınabileceğini söyledi ve önemli bilgiler verdi.