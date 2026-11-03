Mozart sınıfta kaldı: İğneden korkanlar dikkat! Ağrıyı en fazla hangi müzik türü azaltır?

HASTANELERDE KULLANIMI ARTABİLİR
Bir diğer olasılık ise müziğin ağrı algısını etkileyen mekanizmalarının devreye girmesinin zaman alması. Ancak araştırma, bu olasılıklardan hangisinin doğru olduğunu henüz ortaya koymuyor.
Araştırmanın baş yazarı Dr. Andrei Cristinel Dragnea, iğne uygulamalarının küçük işlemler olmasına rağmen hissedilen ağrının kişiden kişiye önemli ölçüde değişebildiğini belirtti.
Dragnea, modern tıbbın, hastaların işlemler sırasında mümkün olduğunca az rahatsızlık hissetmesine de odaklanması gerektiğini vurguladı.