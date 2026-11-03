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Mozart sınıfta kaldı: İğneden korkanlar dikkat! Ağrıyı en fazla hangi müzik türü azaltır?

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#Müzik#İğne#Ağrı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 09:32

İğne yapılırken hissedilen ağrıyı azaltmak mümkün mü? İsviçre'de yapılan araştırmada, küçük tıbbi işlemler sırasında müzik dinlemenin etkisi incelendi. Bilim insanları farklı müzik türlerini karşılaştırırken, sonuçlar hangi müziği dinlediğinizin önemli olabileceğini ortaya koydu.