Mozart sınıfta kaldı: İğneden korkanlar dikkat! Ağrıyı en fazla hangi müzik türü azaltır?

İlk gruptaki hastalar en sevdikleri şarkıları dinledi.

İkinci gruba rahatlama amacıyla hazırlanmış müzikler, üçüncü gruba ise Mozart'ın K.448 numaralı sonatı dinletildi.

Dördüncü gruptaki hastalar ise işlem sırasında herhangi bir müzik dinlemedi.

Böylece bilim insanları, farklı müzik türlerinin ağrıyı azaltmada ne kadar etkili olduğunu karşılaştırabildi.