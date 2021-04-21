İğdenin faydaları nelerdir? Vitamin deposu iğdenin sağlığa yararları

İğde, ülkemizin farklı yerlerinde yetişen faydalı bir meyve. Tam bir omega 7 ve antioksidan deposu. Bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra yaprakları kaynatılarak tüketildiğinde de öksürüğe iyi geliyor. Peki iğdenin faydaları nelerdir? Vitamin deposu iğdenin sağlığa yararları...
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İğde, Eylül ve Ekim aylarında toplanan çekirdekli ve faydalı bir meyve. Latince ismi de 'elaeagnus angustifolia'. Genel olarak Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesinde yetişir. Ülkemizde en çok tüketilen türü ise kuş iğdesi adı verilen türü. Peki omega 7 deposu iğdenin faydaları neler? Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Adanç, konuyla ilgili detayları anlattı.
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İğdenin faydaları nelerdir?
Yabani iğdenin olgun meyve ve çekirdekleri; flavonoidler, likopen, karotenoidler, fitosteroller ve A, B1, B12, C, E, K, P vitaminlerinden zengindir. Yani kısaca iyi bir antioksidandır ve bu özelliği sayesinde kardiyovasküler sistemi ve bağışıklığı güçlendirir. Yaşlanmaya, iltihaba, mide bağırsak ülserlerine, kansere ve radyasyonun etkilerine karşı koruyucudur.
İğdenin diğer önemli özelliği bağırsak düzenini sağlamasıdır. Özellikle ishal tedavisinde iğde sık kullanılan besinlerden birisidir. İğde meyveleri balla macun yapılıp tüketildiğinde sporcuların performansında artış sağlar. İdrar tutamama problemi yaşayanlar için tedavi amaçlı kullanılır. Mide bulantısı ve kusmanın tedavisinde etkilidir.
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Omega 7 yani palmitoleik asit açısıdan zengin bir besin. Çok sık duymadığımız omega 7, Tibetliler ve Moğollar tarafından geleneksel ilaç olarak kullanılan bir besin öğesidir. Özellikle akciğerler, mide, dalak, kan dolaşımı üzerine farmakolojik etkilerinin olduğu yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. İlk kez 1977 yılında, Çin Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak kaynaklara geçmiştir.
Ayrıca derinin doğal bir bileşeni olan omega 7, cildi nemlendirici ve onarıcı etkisiyle bilinmektedir. Bu özelliği ile yanık ve iyileşmeyen yaraların tedavisinde ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Vajinal kuruluk ve göz kuruluğu gibi hastalıkların tedavisinde de etkilidir. Son yapılan çalışmalarda, omega 7’nin saç ve tırnak üzerindeki olumlu etkileri de saptanmıştır.
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Omega 7 yağ asidinin diğer bir özelliği de insülin seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olarak yağ metabolizmasını düzenlemesi ve dolayısıyla kilo kontrolüne yardımcı olmasıdır. Bu mucizevi madde aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak vücudun insülin hassasiyetini artırır. Böylece vücut glikozu yağ olarak depolamak yerine enerjiye dönüştürür ve kilo kontrolü kolaylaşır.
İğde çiçeklerini kaynatıp balla tatlandırarak içmek öksürüğü azaltır. Palmitoleik asit içeriği ile damarlarda dolaşan kolesterol miktarının düşürülmesine yardımcı olur. Damar çeperlerinin esnekliğini koruyarak sağlam kalmasında etkilidir.
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Ayrıca C vitamini deposu olan bu lezzetli besinin tüketim zamanı Eylül-Ekim aylarıdır. Sağlık için doğru aylarda tüketmeye özen gösterilmelidir.
Kısaca vücudun sindirim sisteminden, dolaşım sistemine kadar pek çok kısmında olumlu etkisi olan iğdeyi hayatınızdan eksik etmeyin, tabii ki her şeyin azı karar, çoğu zarar felsefemizi unutmadan, ölçülü ve dengeli olarak.