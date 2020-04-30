İftarda bunlara dikkat! Midenizde şişlik ve yanma olmaması için…
Ramazan ayında Covid-19 salgını nedeniyle beslenmeye de dikkat etmek gerekiyor. Diyetisyen Özden Örkçü; özellikle bu ayda mide problemlerinin yaşanabileceğinin altını çizdi, konuyla ilgili uyarılarda bulundu.
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1
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İftarda tüm gün aç ve susuz kalan kişilerin orucu açarken fazlaca sıvı gıdalara yüklenmek asitli içecekleri çok tüketmek veya 3-4 çeşit yemeği bir arada ve hızlı bir şekilde tüketerek boş mideye bir anda yüklenilmemelidir. Aksi durumlarda midede şişlik hissi, reflü, midede yanma, ekşime, gaz şikâyetleri kaçınılmaz olur. İftar yemeğine hafif yiyeceklerle başlamak ve bu kurallara uymak daha doğrudur.
2
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• İlk etapta çorbalarla başlanmalı; başlangıç için çok sıcak olmayan ılık çorba en uygun yiyecektir. Bağırsak problemi olanlar çorbalarına doğal lif ilavesi yapabilecekleri gibi kepekli ekmek de tercih edebilirler.
3
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• Biraz ara verip zeytinyağlı bir sebze yemeği veya salatalarla devam edilebilir.
4
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• Daha sonra ana et yemeklerinden biri seçilebilir.
5
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• Yemek sonrası yenilecek tatlıların hamurlu ve kızartma işlemine uğramış bir tatlı olmamasına dikkat edilmeli sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Ramazanın simgesi haline gelen güllaç buna en uygun tatlı olarak kabul edilebilir, haftada 1-2 kez sütlü tatlı yenilebilir. Ancak hemen yemek üzerine değil iftardan 1- 2 saat sonra yenilmesi daha uygun olur.
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7
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• Yemekleri iyi çiğnemek, çok tuzlu, yağlı ve tatlı besinlerden kaçınmak gerekir. Ağır hamur tatlıları yerine sütlü tatlıları veya meyveleri seçmek sağlığımız açısından daha yararlıdır.
8
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• Hızlı yemeyin, besinleri iyi çiğnemeden yutmayın, yemekten sonra hemen yatmayın.
9
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• Aşırı yağlı, baharatlı yiyecekler ve şerbetli tatlılardan kaçının.
10
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• Karnınızda şişkinlik ve gaz varsa; süt, süt ürünleri ve glutenden fakir beslenin.