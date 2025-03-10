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İftar ve sahur arasında peş peşe sigara içenler dikkat! Vücutta büyük zarara yol açıyor

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 10:58

Sigara bağımlılığı her geçen gün artarken, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Geniş, özellikle kadınlar arasında sigara kullanımının yükseldiğini açıkladı. Geniş, "Şu aşamada erkeklerin kullanım oranı azalıyor. Erkeklerin lehine olan senaryo bu ama 2015'den sonra kadınların sigara kullanım oranı arttı. Bu da senaryonun kadınların aleyhine geliştiğini gösteriyor" dedi.