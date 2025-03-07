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İftar sonrası hemen çay ve kahve tüketmeyin! Fazla açlık ve susuzluk çekmemek için bunlara dikkat!

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#Sağlık#Ramazanda Sağlık#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 11:35

Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilecek bazı noktalar, gün içerisinde fazla açlık ve susuzluk çekmeden rahat bir şekilde oruç tutmanıza yardımcı olur.