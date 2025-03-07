İftar sonrası hemen çay ve kahve tüketmeyin! Fazla açlık ve susuzluk çekmemek için bunlara dikkat!

İftarda veya sahurda birden ve çok fazla yemek yemek sindirim sürecinde oluşan su ihtiyacını artırır. Bu da hem metabolizmayı yorar hem su ihtiyacınız artar. “Açlığa dayanıyorum ama susuzluk beni kötü yapıyor “diyenler için Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen önemli tavsiyelerde bulundu. Çay ve kahve diüretik olduğundan çok fazla idrara çıkartır. Bu da böbreklerde ve iç organlarda su ihtiyacını artırır. Ayrıca kahvenin içinde bulunan kafein ve tein suya ihtiyaç duyan mikro elzem maddelerdir. Bu da su ihtiyacını artırır. Kola ve şekerli meşrubatlar asla suyun yerini tutamazlar. Ama kişi sıvı aldığından su ihtiyacının karşılandığını düşünür ve su tüketimini azaltır. Bu durumda büyük bir yanlıştır. Bu sebeple bu meşrubatları sınırlandırmalı ve su tüketiminin artırılması gerekir. Ramazan da yemek saatleri değiştiğinden kişiler çok fazla su tüketmekten ziyade, yemek ihtiyacını karşılamaya çalışırlar. Ama su, besinlerin sindiriminde kullanılan önemli maddedir. Bu sebeple iftarla sahura arsında minumum 2 lt su tüketilmelidir. Bitkisel ve hayvansal yağlar ve içeriğinde tuz yağ bulunana soslar ve kremaların sindirimi çok güçtür. Tükettiğimiz suyun büyük bir kısmı bunların sindiriminde görev aldığından su ihtiyacını artırır. İftarda sınırlı, sahurda hiç tüketmemek gerekir. Tuzun içerisinde bulunan sodyum ozmotik basınçta görev aldığından çok fazla su tutar. Bu sebeple su ihtiyacını çok artırır ama suyun kullanımına da çok fazla izin vermez. Bu sebeple tuzlu gıdalardan uzak durulması lazımdır.