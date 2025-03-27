İçinden bir insan daha çıktı! Basit birkaç değişiklikle iki yılda tam 90 kilo verdi

Psikolojik sağlık sorunlarının da yeme davranışlarını etkilediğini ve bu durumun kilo almasına yol açtığını, bu sorunla genç yaşlardan itibaren mücadele ettiğini belirten Harry, “Öğünlerim oldukça sağlıklıydı ama arada can sıkıntısından çok yiyordum. Mutfağa gidip bir şeyler almak ya da alışverişe gitmek çok kolay. Muhtemelen bu konuda doktora gitseydim bana tıkınırcasına yeme bozukluğu teşhisi koyarlardı.” sözleriyle ruh sağlığı ile ilgili sorunları olduğunu, bu yüzden kendini daha iyi hissetmek için yemek yediğini sözlerine ekledi.