İçinden bir insan daha çıktı! Basit birkaç değişiklikle iki yılda tam 90 kilo verdi

Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Şenol Turan, Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu (TYB) hakkında şunları söyledi:
"Bir kişinin, çoğu insanın benzer koşullar altında ve benzer bir süre içerisinde yiyebileceğinden çok daha fazla miktarda yiyeceği kısa bir süre içerisinde tüketmesi ve yeme davranışını dizginleyememesi olarak tanımlanır. Tıkınırcasına yeme davranışından ilk kez 1959 yılında Stunkard bahsetti. Ancak TYB, kendine özgü tanı ölçütleri olan bir yeme bozukluğu olarak ilk kez Amerikan Psikiyatri Birliği’nin sınıflandırma sisteminde 2013 yılında yer aldı."