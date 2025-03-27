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İçinden bir insan daha çıktı! Basit birkaç değişiklikle iki yılda tam 90 kilo verdi

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#Diyet#Zayıflama#Kilo Verme
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 08:47

Harry Spacagna, aşırı derecede fast food ve abur cubur tüketen ve yaklaşık 190 kilo olan bir gençti. İki yıl içinde vücut ağırlığının neredeyse yarısını kaybetti ve tam 90 kilo verdi. Hayatı boyunca kilo problemi yaşayan Harry'i bir gün arkadaşının söylediği o sözler harekete geçirdi ve kilo verme sürecinin fitilini o sözler ateşledi.