İçi puding dolgulu kek tarifi

Yapımı çok zevkli olan dilimler halinde kesildiğinde ise çok hoş bir görüntü ile sofralarınıza renk katacak olan bu enfes kekin tarifini Anne Şef'lerimizden Selma Mollaoğlu veriyor.
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1
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Yapımı çok zevkli olan dilimler halinde kesildiğinde ise çok hoş bir görüntü ile sofralarınıza renk katacak olan bu enfes kekin tarifini Anne Şefimiz Selma Mollaoğlu veriyor.
Fotoğraflar: http://mutfakvetatlar.blogspot.com/
2
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Malzemeler:
3 adet yumurta 1 su bardağı şeker 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt 1 adet vanilya 1 kabartma tozu 2 yemek kaşığı kakao 2,5 su bardağı un Kreması için:
1 paket muzlu puding 3,5 su bardağı sütÜzeri için: 2 poşet sade krem şanti 2 su bardağı süt
3
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Kekin hazırlanışı:
Kek hamuru için önce yumurtaları köpürünceye kadar çırpın. Şekeri ekleyip kabarıncaya kadar çırpmaya devam edin. Sıvı yağ, süt ve kakaoyu ekleyip çırpın. Un,vanilya ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Kek hamurunu hazırlayıp yağlanmış dikdörtgen borcama serip harcı dökün ve 175 derecede pişirin. Kek pişerken pudingi pişiriniz ve soğumaya bırakın.
4
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Soğuyan kekin üzerinden sebze oyucu veya tatlı kaşığı vs. ile oyuklar açın.
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Oyukları açarken çıkardığınız kek parçalarını robotta bir tabağa alın. (Üzeri için kullanılacak)
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Enine 5 boyuna 7 oyuk açabilirsiniz.
7
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Soğumuş pudingi oyukların içine bir tatlı kaşığı veya krema torbası yardımı ile doldurun.
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Tatlının iyice soğumasını bekleyin.
9
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Krem şanti ile sütü çırpıp soğuyan tatlının üzerine sürün.
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Oyukları açarken çıkardığınız kek parçalarını robotta ufalayıp tatlının üzerine serpin.
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Buzdolabında dinlendirdikten sonra borcamın kısa kenarından dilimleyerek servis yapın.