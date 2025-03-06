İnsan sağlığında hayati öneme sahip! Omega-3 eksikliğinin belirtileri neler? Hangi besinlerde bulunur ve günlük alımı ne kadar olmalı?

Omega-3 eksikliğinizin işaretleri
Dr. Geoff Mullan, “Omega-3, beyninizdeki gri madde için hayati önem taşır. Vücudunuzdaki her hücrenin zarında omega-3 bulunur. Kan pıhtılaşmasının düzenlenmesinde ve ayrıca enflamatuar tepkilerimizde rol oynayabilir. Bu da onu kalp, cilt, beyin, eklemler ve vücuttaki hemen hemen her sistem için önemli kılıyor.
Omega-3 eksikliğinin en yaygın belirtileri şunlardır:
-- Kuru, kırılgan cilt. Üst kolların etrafındaki pürüzlü cilt (keratozis pilaris) yaygın bir erken belirtidir
-- Kuru gözler
-- Eklem ağrısı
-- Düşük ruh hali