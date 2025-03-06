İnsan sağlığında hayati öneme sahip! Omega-3 eksikliğinin belirtileri neler? Hangi besinlerde bulunur ve günlük alımı ne kadar olmalı?

Bu ay yayınlanan yeni bir makalede, araştırma ekibi ayrıca üç yıl boyunca omega-3 alanların, biyolojik belirteçlerle ölçüldüğü üzere, denemedeki diğer kişilere göre üç ay daha az yaşlandığı sonucuna vardı.

Reading Üniversitesi'nde beslenme fizyolojisi profesörü ve omega-3 uzmanı olan Parveen Yaqoob'a göre, bu yağ asitlerine olan ilgimiz 1950'lerde araştırmacıların Grönland'a gidip Inuitlerin diyetini incelemelerine kadar uzanıyor.