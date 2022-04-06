Hurmanın faydaları nelerdir, kilo aldırır mı? Hurmanın vücuda etkileri

Hurmanın faydaları nelerdir?

Çözünür ve çözünmez lif içeriği ile bağırsak sağlığını iyileştirir, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik eder. Kabızlıkla mücadelede etkilidir. Bir gece önceden suda bekletip yumuşatın, sabah su ile birlikte yiyin. ,



Glukoz, sukroz ve fruktoz gibi doğal şekerler içerdiği için mükemmel bir enerji arttırıcıdır. Ne kadar yorgun olursanız olun yedikten 30 dk içinde enerjinizi arttırabilmektedir. Hem lezzetli, hem sağlıklıdır.



Potasyumdan zengin ve sodyumu düşüktür, sağlıklı sinir sistemi fonksiyonlarının devamlılığı için gereklidir, magnezyum içeriği ile de birlikte kan basıncını azaltmaya yardımcıdır ve kalp fonksiyonlarının düzgün işleyişine yardım eder.



Yüksek demir içeriği ile anemi (kansızlık) tedavisinde faydalı olabilir. Florin içeriği ile diş çürüğü oluşumunu yavaşlatır.