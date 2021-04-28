Hurmanın faydaları nelerdir? İşte hurmanın sağlığa yararları

Hurma tok kalmayı sağlıyor hem de vitamin mineral içeriği oldukça yüksek. Ancak tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Hurmanın 3 küçük adeti ortalama 60 kalori içeriyor ve bu bir porsiyon meyveye denk geliyor. Dolayısıyla sahur veya iftarda 2-3 adet tüketmek yeterli olacaktır. Diyabet hastalarının hurma yerken yanında yoğurt veya fındık ile badem gibi kuruyemişlere de yer vermesi gerektiğini, çünkü böylelikle kan şekeri salınımı daha kontrollü olacağını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, hurmanın sağlığımız üzerindeki faydalarını anlattı, önemli önerilerde bulundu.