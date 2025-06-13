HPV aşısı ücretsiz oluyor! '13 yaşındaki bütün çocuklarımıza HPV aşısını yapabilir hale getireceğiz'

• HPV aşısı: HPV enfeksiyonu rahim ağzı kanserinin %99’undan sorumludur. HPV aşısı 9-26 yaş arasında yapılması önerilse de, 45 yaşına kadar koruyuculuğu devam etmektedir. Hatta 45 yaş üstünde bile pozitif etkileri olduğu görülmüştür.

• Sağlıklı beslenme ve egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, ideal kiloda kalmak ve sağlıklı beslenmek, özellikle östrojen bağımlı tümörleri önlemek için büyük önem taşır.

• Sigara ve alkol tüketimini azaltmak: Sigara, özellikle rahim ağzı kanseri için büyük bir risk faktörüdür. Kadınların sigarayı bırakması, kansere yakalanma riskini ciddi şekilde azaltacaktır.