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HPV aşısı ücretsiz oluyor! '13 yaşındaki bütün çocuklarımıza HPV aşısını yapabilir hale getireceğiz'

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#HPV Aşısı#HPV Aşısı Ücretsiz Oluyor#HPV Aşısının Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 12:00

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun, HPV aşısının ücretsiz olacağını açıklamasına doktorlardan destek geldi. Kadın kanserleri arasında önemli bir yere sahip olan rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserleri, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyerek hayatı tehdit edebiliyor. Ancak düzenli kontroller, HPV aşısı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile bu hastalıkların önüne geçmek mümkün. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, “HPV aşısının ücretsiz ve ulaşılabilir olması rahim ağzı kanserinin önüne geçmede önemli bir adım olacaktır” dedi.