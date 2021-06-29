Hipotiroidi nedir, neden olur? Hipotiroidi belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler

Hipotiroidi neden olur? Tiroit bezi bir çok farklı nedenle vücut için gerekli hormonları üretemeyebilir. Hipotirodinin en sık nedeni olan haşimato hastalığı tiroit bezinin bir otoimmün hastalığı olup bağışıklık sisteminin tiroit bezini harabiyete uğratması sonucu gelişir. Haşimato hastalığının tam olarak nedeni bilinmemekle beraber genetik ve bazı çevresel faktörlerin (gluten hasassiyeti, selenyum eksikliği vs.) etkili olabileceği düşünülmektedir.



İyot tiroit hormonlarının üretimi için gerekli olan bir minarel olup eksikliği durumunda hipotiroidi gelişebilir. Ülkemizde topraklar iyot açısından fakir olduğundan yetişen ürünlerde iyot oranı düşüktür. Bu nedenle ülkemizde iyot eksikliğine önlem olarak tuzların iyotlanması yoluna gidilmiştir. Öte yandan fazla miktarda iyot tüketiminin de hipotiroidiye yol açabileceği akılda tutulmalıdır.



Tiroid ameliyatları sonucunda tiroit bezinin alınması yada boyun ameliyatları sonucu tiroit bezinin alınması sonucu yeterli tiroit hormonu üretilemez.



Hipertiroidi (tiroidin fazla çalışması) nedeniyle bazı kişilerde kullanılan antitiroit ilaçlar ve radyoaktif iyot tedavisi sonucu tiroit bezinde harabiyet olabilir ve hormon üretimi azalabilir bu durumlarda hipotiroidi gelişebilir.