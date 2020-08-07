Hipertansiyon hastaları sıcak havalarda nelere dikkat etmeli?

Lifli ve posalı besinler çok önemli Yaz ayları aynı zamanda tatil ayları olduğu için hipertansiyon hastalarının beslenme düzeni bozulabiliyor, hazır ve raf ömrü uzatılmış (tuzlanmış) gıda tüketimi artıyor. Ancak raf ömrü uzun olan ve paketlenmiş her üründe fazla miktarda tuz mevcut. Bu durum vücutta su ve sodyum tutulmasına, bunun sonucunda da kan basıncının artmasına neden oluyor. Yaz aylarında buğday ve yulaf kepeği, meyveler (taze, kurutulmuş, haşlanmış, pişirilmiş) ile yeşil yapraklı sebzeler gibi sindirimi kolay olan lifli ve posalı gıdaları tüketmeniz, hayvansal protein yerine bitkisel proteinleri tercih etmeniz hem tansiyon kontrolü hem de bağırsak sağlığına fayda sağlayacaktır.