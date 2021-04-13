Hidroksi vitamin D nedir? İşte, Hidroksi vitamin D eksikliği hakkında bilinmesi gerekenler
Hidroksi vitamini, sağlıklı bireylerde çok önemli bir vitamin çeşididir. Özellikle kemiklerin korunması adına büyük katkı sağlayan Hidroksi vitamini yaşam boyunca büyük bir öneme sahiptir. Pek, nedir bu Hidroksi vitamin D? İşte, Hidroksi vitamin D hakkında tüm merak edilenler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
D vitamininin dolaşımdaki başlıca formu 25-hidroksivitamin D'dir (25 (OH) D); bu nedenle, toplam serum 25 (OH) D seviyesi şu anda deri sentezinden ve beslenme alımından vücuda D vitamini tedarikinin en iyi göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Vücutta bulunan D vitamini seviyesini ölçmek için 25-hidroksi D vitamini testi yapılmaktadır. Hidroksi vitamini hakkında tüm merak edilenler soruları ve Hidroksi vitamininin düşüklüğü ile yüksekliğinin nedenlerini sizler için derledik.
2
Hidroksi vitamin D nedir?
Hidroksi vitamini doğrudan D vitamini ile ilgili olan bir bileşen şeklinde vücudumuzda yer alır. Çünkü vücutta Hidroksi eksikliğinin bulunması D vitaminin doğru seviyelerde alınmadığını göstermektedir. İnsan vücudunda kemik ve kas yapısının temel yapı taşları bulunur. Bu yapı taşlarından birisi de kalsiyumun emilerek doğru şekilde ve oranda D vitamini almayla ilgilidir. Hidroksi D vitamini hem kasların çalışması hem de sinir sisteminin doğru şekilde kontrol altında tutulması için bazı görevleri bulunur. Bu nedenle Hidroksi vitamini önemli bir D vitamini bileşenidir.
3
Hidroksi vitamin D eksikliği kimlerde görülür?
En fazla hidroksi vitaminin düşük çıktığı kişiler ise şu şekildedir;
Güneşten faydalanamayanlar
Daha yaşlı yetişkinler
Obezite hastaları
Sadece anne sütüyle beslenen bebekler (formül genellikle D vitamini ile güçlendirilmiştir)
Mide baypas ameliyatı geçirmiş kişiler
Crohn hastalığı gibi bağırsakları etkileyen ve vücudun besinleri emmesini zorlaştıran bir hastalığı olan kişiler
4
Hidroksi vitamin D eksikliğinin nedenleri nelerdir?
Hidroksi vitamininin düşük çıkmasındaki nedenler arasında;
- Güneşte çok fazla kalmak,
- Çocuklarda ciddi şekilde astım hastalığının yaşanması,
- Bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıklar,
- Dengesiz beslenme alışkanlıkları,
- Bağırsaklarda düzensiz çalışma,
- Özellikle bağırsakların alınan vitaminleri doğru şekilde emmemesi halinde Hidroksi vitamininin düşük çıkma durumu vardır.
- Sindirim sistemindeki sorunlar ve iştah bozukluğu yer almaktadır. Bu durumların her biri Hidroksi vitamininin bireylerde düşük olduğunun bir göstergesi şeklinde değerlerde görülmektedir.
5
25- Hidroksi D vitamini testi nedir?
D vitamini, vücudunuzun kalsiyumu emmesine ve tüm yaşamınız boyunca güçlü kemikleri korumasına yardımcı olur. Güneşin UV ışınları cildinize temas ettiğinde vücudunuz D vitamini üretir. Diğer iyi vitamin kaynakları arasında balık, yumurta ve güçlendirilmiş süt ürünleri bulunur. Ayrıca besin takviyesi olarak da mevcuttur.
D vitamini vücudunuzun kullanabilmesi için vücudunuzda birkaç işlemden geçmelidir. İlk dönüşüm karaciğerde gerçekleşir. Burada vücudunuz D vitaminini 25-hidroksivitamin D olarak bilinen ve aynı zamanda kalsidiol adı verilen bir kimyasala dönüştürür.
25-hidroksi D vitamini testi, D vitamini seviyelerini izlemenin en iyi yoludur. Kanınızdaki 25-hidroksivitamin D miktarı, vücudunuzda ne kadar D vitamini bulunduğunun iyi bir göstergesidir. Test, D vitamini seviyenizin çok yüksek veya çok düşük olup olmadığını belirleyebilir.
Test ayrıca 25-OH D vitamini testi ve kalsidiol 25-hidroksikolekalsifoerol testi olarak da bilinir. Osteoporoz (kemik zayıflığı) ve raşitizmin (kemik malformasyonu) önemli bir göstergesi olabilir .
6
Hidroksi D vitamini testi neden yapılır?
Doktorunuz birkaç farklı nedenden dolayı 25-hidroksi D vitamini testi isteyebilir. D vitamininin çok fazla mı yoksa çok mu az olması kemik zayıflığına mı yoksa diğer anormalliklere mi neden olduğunu anlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca D vitamini eksikliği riski taşıyan kişileri de izleyebilir.
Doktorunuz ayrıca size D vitamini eksikliği teşhisi koymuşsa ve tedavinin işe yarayıp yaramadığını görmek istiyorsa, 25-hidroksi D vitamini testi yapmanızı isteyebilir.
7
Hidroksi D vitamini testi nasıl yapılır?
Doktorunuz testten dört ila sekiz saat önce hiçbir şey yememenizi söyleyecektir.
25-hidroksi D vitamini testi, ortak bir kan testi gerektirir. Doktorunuz bir iğne kullanarak kolunuzdaki bir damardan kan alacaktır. Hızlı bir parmak delme, büyük olasılıkla çocuklarda ve bebeklerde kan örneği almak için yeterli olacaktır.