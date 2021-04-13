Hidroksi vitamin D nedir? İşte, Hidroksi vitamin D eksikliği hakkında bilinmesi gerekenler

25- Hidroksi D vitamini testi nedir? D vitamini, vücudunuzun kalsiyumu emmesine ve tüm yaşamınız boyunca güçlü kemikleri korumasına yardımcı olur. Güneşin UV ışınları cildinize temas ettiğinde vücudunuz D vitamini üretir. Diğer iyi vitamin kaynakları arasında balık, yumurta ve güçlendirilmiş süt ürünleri bulunur. Ayrıca besin takviyesi olarak da mevcuttur.



D vitamini vücudunuzun kullanabilmesi için vücudunuzda birkaç işlemden geçmelidir. İlk dönüşüm karaciğerde gerçekleşir. Burada vücudunuz D vitaminini 25-hidroksivitamin D olarak bilinen ve aynı zamanda kalsidiol adı verilen bir kimyasala dönüştürür.



25-hidroksi D vitamini testi, D vitamini seviyelerini izlemenin en iyi yoludur. Kanınızdaki 25-hidroksivitamin D miktarı, vücudunuzda ne kadar D vitamini bulunduğunun iyi bir göstergesidir. Test, D vitamini seviyenizin çok yüksek veya çok düşük olup olmadığını belirleyebilir.



Test ayrıca 25-OH D vitamini testi ve kalsidiol 25-hidroksikolekalsifoerol testi olarak da bilinir. Osteoporoz (kemik zayıflığı) ve raşitizmin (kemik malformasyonu) önemli bir göstergesi olabilir .