Hibiskus; bamba Ã§iÃ§eÄŸi, gÃ¼lhatmi, Mekke Ã§iÃ§eÄŸi gibi isimlerle de anÄ±lan hibiskus dÃ¼nyanÄ±n her yerinde yetiÅŸebilen bir bitkidir. Genellikle Ã§ay ÅŸeklinde tÃ¼ketilen hibiskus bitkisinin iÃ§eriÄŸinde bolca C Vitamini bulunur. Peki, hibiskusun faydalarÄ± nelerdir? Hibiskus Ã§ayÄ± nasÄ±l demlenir? Hibiskus hangi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na iyi gelir?
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Abone Ol
SayÄ±sÄ±z faydasÄ± bulunan Hibiskus Ã§ayÄ±nÄ±n tÃ¼ketilmesi bazÄ± alerjik bÃ¼nyelerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle hibiskus Ã§ayÄ±nÄ± doktor Ã¶nerisi olmadan tÃ¼ketmemenizi Ã¶neririz.
2
Abone Ol
Hibiskus Ã§ayÄ±nÄ±n faydalarÄ± nelerdir?
BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirir. Kan basÄ±ncÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r ve tansiyonu dengeler. BirÃ§ok kanser tÃ¼rÃ¼ne karÅŸÄ± vÃ¼cudu korur. AkciÄŸeri temizler. Mantar oluÅŸumunu engeller.
3
Abone Ol
Kilo alÄ±mÄ±na neden olan Ã¶demin vÃ¼cuttan atÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur. DÃ¼zenli bir ÅŸekilde hibiskus Ã§ayÄ±nÄ± tÃ¼ketmek, bel Ã§evresinde incelme ve vÃ¼cut yaÄŸlarÄ±nda azalma saÄŸlar. BÃ¶brek iltihabÄ±na iyi gelir. KabÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸiÅŸkinliÄŸi giderici Ã¶zelliÄŸi vardÄ±r.
4
Abone Ol
Hibiskus Ã§ayÄ± nasÄ±l demlenir?
Suyu kaynatÄ±n. KaynamÄ±ÅŸ suyun iÃ§ine bir tutam kurutulmuÅŸ hibikus atÄ±n. 10 dakika demlenmesini bekleyin. SÃ¼zdÃ¼kten sonra iÃ§in. Ä°steÄŸe baÄŸlÄ± olarak hibiskus Ã§ayÄ±na bal ya da limon ekleyebilirsiniz.
Sigara alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bir kenara bÄ±raktÄ±nÄ±z ve bu konuda oldukÃ§a kararlÄ±sÄ±nÄ±z. Åžimdi onun etkilerinden tamamen arÄ±nma vakti!
10
Abone Ol
Diyetisyen Deniz ZÃ¼lbÃ¼ncan da, hibiskusun faydalarÄ±nÄ± sÄ±raladÄ± ve Ã¶nemli uyarÄ±larda bulundu.
11
Abone Ol
Magnezyum ve malik asit iÃ§eren kerkede bitkisi laktasif etki gÃ¶stererek baÄŸÄ±rsaklardaki gazÄ± ve ÅŸiÅŸkinliÄŸi giderir. AynÄ± zamanda magnezyum iÃ§eriÄŸi sayesinde kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de olumlu etkileri vardÄ±r. VÃ¼cuttan Ã¶dem atÄ±lmasÄ±nda olumlu etkileri vardÄ±r. C vitamini iÃ§eren kerkede baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirici etki de yapmaktadÄ±r.
12
Abone Ol
Tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼k olanlar dikkat
Journal of Ethnopharmacologyâ€™de yayÄ±nlanan 80 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸmada kerkede Ã§ayÄ±nÄ±n tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ etkisi kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Journal of Human Hypertension dergisinde yayÄ±nlanan bir Ã§alÄ±ÅŸmaya gÃ¶re de gÃ¼venli kullanÄ±m dozu iki bardaktÄ±r.
13
Abone Ol
Kerkede bitkisinin doz aÅŸÄ±mÄ± kan basÄ±ncÄ±nÄ± fazlaca dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in hipotansif olan bireylerde baygÄ±nlÄ±ÄŸa bile neden olabilir. BazÄ± kiÅŸilerin halÃ¼sinasyon gÃ¶rmelerine de neden olabilir. Gebelerin asla tÃ¼ketmemesi gerekir. Ã–zellikle tansiyon ve kolesterol ilacÄ± kullanan kiÅŸilerin ve herhangi bir hastalÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸilerin kerkede Ã§ayÄ±nÄ± tÃ¼ketmeden Ã¶nce kendi uzmanlarÄ±na danÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§ok Ã¶nemlidir.
14
Abone Ol
AlÄ±rken dikkat edin
SatÄ±n alÄ±rken koyu kÄ±rmÄ±zÄ± renkte olan kerkede yapraÄŸÄ±nÄ± dilinize deÄŸdirin hafif ekÅŸi bir tat bÄ±rakÄ±yorsa onu satÄ±n alÄ±n. EkÅŸi tat bÄ±rakmÄ±yorsa ya raf Ã¶mrÃ¼ geÃ§miÅŸ bir bitkidir ya da uygun toprakta yetiÅŸmemiÅŸtir.
15
Abone Ol
Uzman Diyetisyen Merve TÄ±ÄŸlÄ±, bu konuda size yardÄ±mcÄ± olacak ve iÃ§erdiÄŸi antioksidanlarla vÃ¼cudunuzda adeta detoks mucizesi yaratacak besinleri sÄ±raladÄ±. TÄ±ÄŸlÄ±, sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kilo almaktan korkanlara da Ã§eÅŸitli Ã¶nerilerde bulundu.
16
Abone Ol
Tere:
Terenin vÃ¼cudunuza olan etkisi sadece bronÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± temizlemekten ibaret deÄŸil. Tereyi kullanarak lezzetlendireceÄŸiniz salatalar, yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± da destekler.
4-5 adet kuru keÃ§iboynuzu dalÄ±ndan yapabileceÄŸiniz enfes keÃ§iboynuzu Ã§ayÄ±yla hem vÃ¼cudunuzu yenileyebilir hem de sigaranÄ±n vÃ¼cudunuzda yarattÄ±ÄŸÄ± stresi bir daha hiÃ§ dÃ¶nmemek Ã¼zere silebilirsiniz.
19
Abone Ol
Greyfurt:
Ã–zellikle soÄŸuk kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde tercih edebileceÄŸiniz, hem vÃ¼cut direncini hem de akciÄŸerlerin fonksiyonel Ã§alÄ±ÅŸma kapasitesini artÄ±ran bu eÅŸsiz besin iÃ§erdiÄŸi antioksidanlarla meÅŸhur!
20
Abone Ol
Elma:
Bir demliÄŸin iÃ§erisine elmayÄ± kabuÄŸuyla dilimleyin ve iÃ§erisine bir tutam zencefil, 2 Ã§ubuk tarÃ§Ä±n atÄ±n. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± demleyin. AkciÄŸerlerinizi iÃ§tiÄŸiniz bu karÄ±ÅŸÄ±mla yenileyebilirsiniz.Â
21
Abone Ol
EbegÃ¼meci:
Diyetisyen Merve TÄ±ÄŸlÄ±, "kanserden koruyucu bu muhteÅŸem besinin Ã§ayÄ±nÄ± her gÃ¼n aÃ§ karna 1 fincan iÃ§in" diyor Ã§Ã¼nkÃ¼ bu Ã§ay, sigarayÄ± bÄ±rakan kiÅŸilerin akciÄŸerlerini 70 gÃ¼nde temizler.Â
22
Abone Ol
SigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kilo almaktan korkanlara Ã¶neriler
SigarayÄ± bÄ±rakmak isteyenlerin en bÃ¼yÃ¼k korkusu sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kilo almaktÄ±r. SigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra iÅŸtahÄ±nÄ±z aÃ§Ä±lÄ±rsa bu Ã¶nerilerle iÅŸtahÄ±nÄ±zÄ± baskÄ±layabilirsiniz.
23
Abone Ol
YeÅŸil Ã§ay ile leblebi tÃ¼ketin
TarÃ§Ä±n, karanfil ve limonla tatlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ±z bir fincan yeÅŸil Ã§ayla beraber tÃ¼keteceÄŸiniz 1 avuÃ§ leblebi hem aÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bastÄ±rÄ±r hem de vÃ¼cudunuzu formda tutar.
24
Abone Ol
Sigara tÃ¼kettiÄŸiniz dÃ¶nemde organlarÄ±nÄ±za verdiÄŸiniz zarardan elbette ki haberdarsÄ±nÄ±z. Ancak tat alma duyularÄ±nÄ±zÄ± da etkilediÄŸini belki de ilk defa duyuyorsunuz. Bu yÃ¼zden sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda tÃ¼kettiÄŸiniz yiyeceklerin ve iÃ§eceklerin tadÄ±nÄ± Ã§ok daha iyi almaya baÅŸlÄ±yorsunuz.
25
Abone Ol
Cevizle tatlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ±z bol Ã§eÅŸitli salatalar, birbirinden lezzetli zeytinyaÄŸlÄ±lar, sÃ¼tlÃ¼-meyveli tatlÄ±larÄ±n tadÄ± artÄ±k size eskisinden de lezzetli gelecek ve bol kalorili besinler tÃ¼ketmek zorunda kalmayacaksÄ±nÄ±z.
26
Abone Ol
BaÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±zÄ±n benzini besinlerde gizli
Sigara kullananlar genellikle sigara iÃ§tikten sonra baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±n aktif ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerler. Bu durumda sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kabÄ±zlÄ±k yaÅŸayabileceÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Oysaki baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±zÄ±n benzini besinlerde gizli.Â Â
27
Abone Ol
Her gÃ¼n yoÄŸurt tÃ¼ketin
GÃ¼nde 1 kutu probiyotik yoÄŸurt tÃ¼keterek, Ã¼rÃ¼n seÃ§iminde kepekli, tam tahÄ±llÄ±, Ã§avdarlÄ± olanlarÄ± yani kahverengi olanlarÄ± tercih ederek ve sebze-meyve tÃ¼ketiminizi arttÄ±rarak baÄŸÄ±rsak sorunlarÄ±nÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilirsiniz.