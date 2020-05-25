Hibiskus Ã§ayÄ±nÄ±n faydalarÄ± nelerdir?

Kerkede bitkisinin doz aÅŸÄ±mÄ± kan basÄ±ncÄ±nÄ± fazlaca dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in hipotansif olan bireylerde baygÄ±nlÄ±ÄŸa bile neden olabilir. BazÄ± kiÅŸilerin halÃ¼sinasyon gÃ¶rmelerine de neden olabilir. Gebelerin asla tÃ¼ketmemesi gerekir. Ã–zellikle tansiyon ve kolesterol ilacÄ± kullanan kiÅŸilerin ve herhangi bir hastalÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸilerin kerkede Ã§ayÄ±nÄ± tÃ¼ketmeden Ã¶nce kendi uzmanlarÄ±na danÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§ok Ã¶nemlidir.