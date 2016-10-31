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Hesaplı yenidoğan ve bebek alışverişi nerelerden yapılır?

Her anne baba bebeği için her şeyin en güzelini en kalitelisini almak ister tabii ki ve masraflar bazen içinden çıkılmaz bir hal alabilir.

1/12Hesaplı yenidoğan ve bebek alışverişi nerelerden yapılır

Her anne baba bebeği için her şeyin en güzelini en kalitelisini almak ister tabii ki ve masraflar bazen içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Ancak bir ürünü pahalıya almak en kalitelisini almak anlamına gelmez. Yani bebeğiniz için de kaliteli ürünleri ucuza bulabileceğiniz mekanlar da yok değil.

2/12Hesaplı yenidoğan ve bebek alışverişi nerelerden yapılır

İşte bunun özellikle yenidoğan ve bebek alışverişi için ucuz alışverişin adresleri. Pazarlık yapmayı unutmayın!

3/12Eminönü- Havuzlu Han- İSTANBUL

Eminönü- Havuzlu Han- İSTANBUL

Özellikle baby shower ya da hastane odası süsleri, çikolataları, kapı süsleri için tonlarca para dökmenize hiç gerek yok. Hem kendiniz hem de bebeğiniz için ihtiyacınız olan her şeyi handan çıkmadan piyasaya göre çok daha ucuza bulabilirsiniz.

4/12Unkapanı Haşim İşcan Geçidi-Bisikletçiler çarşısı- İSTANBUL

Unkapanı Haşim İşcan Geçidi-Bisikletçiler çarşısı- İSTANBUL

Özellikle yüzlerce bebek arabası markasının çok farklı modellerini her keseye uygun bir şekilde halka sunan bu çarşıda pazarlık yaparak çok daha uygun fiyatlara alma şansınız var.

5/12Kadıköy-Salı pazarı- İSTANBUL

Kadıköy-Salı pazarı- İSTANBUL

Bol bol vaktiniz ve enerjiniz varsa bebeğiniz için her türlü tekstil ürününü Salı pazarında bulmanız mümkün.

6/12Kadıköy-Salı pazarı- İSTANBUL

Kadıköy-Salı pazarı- İSTANBUL

Pazar hem Salı hem de cumartesi günleri kuruluyor. Onlarca ünlü markanın ürünlerinin 5-10 TL arasındaki fiyatlarını görünce bugüne kadar kıyafet için döktüğünüz paralar için derin bir ah çekeceksiniz.

7/12Yeşilköy pazarı- İSTANBUL

Yeşilköy pazarı- İSTANBUL

Anadolu yakasının Salı pazarı kadar geniş ve kapsamlı bir sosyete pazarını Avrupa yakasında Yeşilköy’de bulabilirsiniz. Pazar her Çarşamba kuruluyor ve tabir yerindeyse gerçekten yok yok.

8/12Kardelen bebe- ANKARA

Kardelen bebe- ANKARA

Ucuz alışveriş mekanları tabii ki sadece İstanbul’da yok. Ankara için ucuz yenidoğan ve bebek alışverişinin adreslerinden biri Kardelen bebe. Her keseye uygun ve bol çeşit alternetifleri ile her ihtiyaca cevap veren bu mekan Sincan’da.

9/12Özalcan Bebe- ANKARA

Özalcan Bebe- ANKARA

Mobilya dahil aklınıza gelebilecek her türlü ihtiyacınıza cevap bulabileceğiniz çok kapsamlı bir bebek mağazası…

10/12Babymall- Ankara

Babymall- Ankara

Çukurambar ve İstanbul yolu üzerinde bulunan mağazalarda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.

11/12Barış bebe-Kemeraltı- İZMİR

Barış bebe-Kemeraltı- İZMİR

Kızlarağası Hanı’nın bulunan Barış bebe, bebeğinizin ihtiyaç duyacağı her türlü ürünü uygun fiyata bulabileceğiniz mekanlardan.

12/12Mina Bebe-Kemeraltı- İZMİR

Mina Bebe-Kemeraltı- İZMİR

İzmir'in tek tarihi hanı olan Kızlarağası Hanı’nda yer alan bu mağaza da sizin her türlü ihtiyacınıza cevap verecek.

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