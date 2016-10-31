Hesaplı yenidoğan ve bebek alışverişi nerelerden yapılır?

Her anne baba bebeği için her şeyin en güzelini en kalitelisini almak ister tabii ki ve masraflar bazen içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Ancak bir ürünü pahalıya almak en kalitelisini almak anlamına gelmez. Yani bebeğiniz için de kaliteli ürünleri ucuza bulabileceğiniz mekanlar da yok değil.
İşte bunun özellikle yenidoğan ve bebek alışverişi için ucuz alışverişin adresleri. Pazarlık yapmayı unutmayın!
Özellikle baby shower ya da hastane odası süsleri, çikolataları, kapı süsleri için tonlarca para dökmenize hiç gerek yok. Hem kendiniz hem de bebeğiniz için ihtiyacınız olan her şeyi handan çıkmadan piyasaya göre çok daha ucuza bulabilirsiniz.
Özellikle yüzlerce bebek arabası markasının çok farklı modellerini her keseye uygun bir şekilde halka sunan bu çarşıda pazarlık yaparak çok daha uygun fiyatlara alma şansınız var.
Bol bol vaktiniz ve enerjiniz varsa bebeğiniz için her türlü tekstil ürününü Salı pazarında bulmanız mümkün.
Pazar hem Salı hem de cumartesi günleri kuruluyor. Onlarca ünlü markanın ürünlerinin 5-10 TL arasındaki fiyatlarını görünce bugüne kadar kıyafet için döktüğünüz paralar için derin bir ah çekeceksiniz.
Anadolu yakasının Salı pazarı kadar geniş ve kapsamlı bir sosyete pazarını Avrupa yakasında Yeşilköy’de bulabilirsiniz. Pazar her Çarşamba kuruluyor ve tabir yerindeyse gerçekten yok yok.
Ucuz alışveriş mekanları tabii ki sadece İstanbul’da yok. Ankara için ucuz yenidoğan ve bebek alışverişinin adreslerinden biri Kardelen bebe. Her keseye uygun ve bol çeşit alternetifleri ile her ihtiyaca cevap veren bu mekan Sincan’da.
Mobilya dahil aklınıza gelebilecek her türlü ihtiyacınıza cevap bulabileceğiniz çok kapsamlı bir bebek mağazası…
Çukurambar ve İstanbul yolu üzerinde bulunan mağazalarda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.
Kızlarağası Hanı’nın bulunan Barış bebe, bebeğinizin ihtiyaç duyacağı her türlü ürünü uygun fiyata bulabileceğiniz mekanlardan.
İzmir'in tek tarihi hanı olan Kızlarağası Hanı’nda yer alan bu mağaza da sizin her türlü ihtiyacınıza cevap verecek.