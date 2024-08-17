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Herkesin ihtiyacı farklı... Nelere dikkat edilmeli? Duş süresi en fazla ne kadar olmalı?

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#Sağlık#Yaşam#Duş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 12:03

Banyo yapmak kişisel hijyenin temel bir parçası olsa da banyo sıklığı mevsimlere, kişisel tercihlere, yaşam tarzına ve sağlık durumuna göre değişebiliyor. Banyo yapmanın vücuttaki kir, ter, yağ ve ölü deri hücrelerini temizlemesinin yanı sıra kişiye rahatlama ve tazelenme hissi de verdiğini belirten İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Düzenli banyo yapma alışkanlığı, bakteri ve mikropların birikmesini önleyerek enfeksiyon riskini azaltır. Ek olarak kan dolaşımını artırır, stresi azaltır ve uyku kalitesini iyileştirir. Ancak banyo suyunun çok sıcak olmamasına dikkat edilmeli. Sıcak su, cildin doğal yağını azaltarak kuruluğa neden olabilir. Bu yüzden ılık su kullanmaya özen gösterilmeli” dedi.