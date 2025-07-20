Herkes zararlarını konuşuyor ama ekmeğin faydaları da saymakla bitmiyor!

Türkiye’de her sofranın vazgeçilmezi olan ekmeğin insan vücuduna ve sağlığına birçok etkisi bulunuyor. Son günlerde yükselişe geçen düşük karbonhidratlı beslenme alışkanlıkları ve ekmek tüketimi hakkında uzmanların farklı görüşleri, ekmek yiyenlerle yemeyenleri ikiye böldü. Daily Mail’e konuşan uzmanlar lif yönünden zengin ekmeklerin, her gün tüketildiğinde insan vücuduna ne gibi etkileri olduğunu ve sağlık açısından faydalarını anlattı. Ekmek; içeriğindeki yüksek lif, doğal şeker, protein, vitaminler (B, tiamin, niasin ve folat) ve mineraller (demir, çinko) ile dikkat çekiyor. Ancak yüksek karbonhidrat içeriği, bir iki dilim yedikten sonra bile aç hissetmeye neden olabiliyor. Diyetisyen Kristi Ruth, bu sorunu yaşamamak için tam buğday ekmeğine yönelmeyi tavsiye etti. Ruth, bir dilimiyle günlük lif ihtiyacının yaklaşık yüzde 7’sini karşılayabilen tam buğday ekmeği hakkında, “Tam tahıllı ekmeğin doğal lif içeriği ve sindirime faydalı olmasıyla gün içinde tok hissetmenize yardımcı olacaktır” diye konuştu. Tahıllı ekmekler, yüksek proteinli besinlerle beraber tüketildiğinde tokluk hissi daha da artıyor. Proteinle ekmeği bir araya getiren besinlere ilk örnek olarak da akla filizlendirilmiş tahıllar kullanılarak üretilmiş ekmekler geliyor. Besin değeri oldukça yüksek olan bu ekmekler, ekmek tüketimini azaltmak isteyenler için birebir. Öte yandan birden çok tahıl içeren ekmekler beyaz ekmeğe göre çok daha fazla lif içeriyor. Beyaz ekmeğin 1 diliminde 2 gram lif bulunurken çeşitli tahıllı ekmeklerde bu miktar 5 ila 7 grama kadar çıkıyor. Yüksek lif alımı ayrıca kalp rahatsızlıklarını, felci, tip-2 diyabeti ve bağırsak kanserini önlüyor. Diyetisyen Elena Natker yetişkinlerin günlük beslenmesinde ihtiyaç duyduğu lifin yüzde 40’ının tahıllardan geldiğini söyledi. Natker, ekmek gibi tahıl ürünlerini tamamen kesmenin bu ihtiyacı artıracağını ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti. Ek olarak Natker tahıllarda bolca bulunan folatın çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için olmazsa olmaz bir vitamin olduğunu ve kadınların günde en az 0,4 mg folat almasının sağlıklı gebelikleri destekleyebileceğini vurguladı. Natker, “Karbonhidratları hayatından çıkaran kadınların çocuklarının nöral tüp defektli doğma ihtimali diğerlerine göre yüzde 30 daha fazla çünkü yeterli folik asit alamıyorlar” dedi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) rehberlerinde, dengeli bir beslenmenin olmazsa olmaz bir parçası olan ekmeğin tam tahıllı ya da kepekli ekmeklerin en iyi enerji kaynaklarından olduğu vurgulanıyor. NHS rehberlerinde beyaz ekmeğin tahıllı ekmeklere kıyasla çok daha az lif içerdiği belirtilerek, beyaz ekmek yerine tahıllı ve lif yönünden yüksek ekmeklerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor. NHS’in kalp krizinden korunmak isteyenlere yönelik tavsiyelerinde de ekmeğe yer veriliyor. Akdeniz diyetine benzer bir beslenme alışkanlığı tavsiye edilen rehberde, “Bu; daha çok tahıllı ekmeklerle beslenmenin, pirinç, makarna, meyve-sebze ve balık tüketmenin yanında daha az et tüketimi anlamına geliyor. Düşük yağ içeren diyetler lif bakımından oldukça zengin. Beslenmede bu alışkanlıkları uygulamak kan basıncını da düşürüyor” ifadeleri yer alıyor. Faydalarının yanında uzmanlar fazla ekmek tüketiminin risk oluşturabileceği konusunda da uyarıyor. Lif içeriği yüksek besinler karın ağrısı, şişkinlik ve gaz problemlerine sebep olabilir. Buna benzer sorunları aşmak içinse uzmanlar daha az lif içeren ekşi mayalı ekmekleri tavsiye ediyor. Ruth son olarak, hiçbir yiyeceğin iyi veya kötü olarak nitelendirilmemesi gerektiğini, her birey için en iyi etki gösterecek gıdanın farklı olabileceğini ve bu yüzden de besin etiketlerinin dikkatlice okunması gerektiğini ifade etti. Ruth, sözlerini “Ekmek kötü bir gıda olarak etiketlenmemelidir. Dengeli beslenme için bir araç görevi gören ekmek, insan sağlığı için gerekli diğer besinlerle (avokado, hindi ve yumurta) birlikte afiyetle tüketilebilir” diye noktaladı.