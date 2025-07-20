×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Herkes zararlarını konuşuyor ama ekmeğin faydaları da saymakla bitmiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 09:07

Daily Mail’e konuşan uzmanlar lif yönünden zengin ekmeklerin, her gün tüketildiğinde insan vücuduna ne gibi etkileri olduğunu ve sağlık açısından faydalarını anlattı.