Herkes kilo sanıyordu, gerçek çok farklı çıktı! 39 yaşında hayatı değişti

HAYAT DEĞİŞTİREN AMELİYAT

Nisan 2025’te Londra’da lipödem uzmanı Dr. Dennis Wolf ile görüşen Keech’e, ‘altın standart’ olarak bilinen VASER liposuction önerildi. Bu yöntem, ultrason dalgalarıyla yağ dokusunu parçalayarak cerrahi şekilde vücuttan uzaklaştırmayı hedefliyor. Ancak maliyeti oldukça yüksek. “Bunu karşılayacak durumumuz yoktu ama başka seçeneğim de yoktu” diyen Keech, ameliyat sonrası sürecin zorlu geçtiğini ancak sonuçların buna değdiğini vurguladı.

Geçirdiği iki ameliyatın ardından Keech’in kilosu yaklaşık 79’dan 69’a düştü. Ancak onun için en önemli değişim fiziksel değil psikolojikti. “Hayatımda ilk kez şort giyebiliyorum” diyen Keech, artık standart bedenlerde kıyafet bulabildiğini ve alışverişten keyif aldığını söylüyor.