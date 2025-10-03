Herkes C vitaminine yükleniyor ama bağışıklığı asıl o koruyor! Kış hastalıklarından korunmanın 13 etkili yolu

1. Canınız hiç istemese bile hareket etmeye devam edin

Hava soğudukça ve gün ışığı saatleri azaldıkça, kanepenin cazibesi daha da güçlenir. Ancak Imperial College London'da immünoloji profesörü olan Daniel Davis, “Egzersiz bağışıklık sisteminize kesinlikle faydalıdır. Hem kardiyovasküler antrenmanlar hem de ağırlık antrenmanı, enfeksiyonla savaşmada önemli olan beyaz kan hücreleri olan nötrofillerin sayısını artırır. dedi.

Davis, bunların bakterileri yakalayarak yok edebilen, DNA ve proteinlerden oluşan ağ benzeri bir yapı oluşturduğunu söyledi ve ekledi:

“Aşırı egzersiz yaptığımızda, uyku ve stres seviyelerimiz de sıklıkla etkilenir ve bu da “bağışıklığı zayıflatabilir. Örneğin, olimpiyat sporcularının çok yorucu egzersizlerden sonra belirli türdeki solunum yolu enfeksiyonlarına daha duyarlı olabileceğine dair bazı kanıtlar var. Hastalıkları uzak tutmaya yardımcı olacak aktivite miktarı konusunda bir eşik yok ancak denge anahtar rol oynuyor gibi görünüyor."

NHS, haftada 150 dakika orta yoğunlukta aerobik aktivite yapılmasını öneriyor.