Herkes C vitaminine yükleniyor ama bağışıklığı asıl o koruyor! Kış hastalıklarından korunmanın 13 etkili yolu

9. C vitamini konusunda takıntı yapmayın, ancak D vitamini alın
C vitamini takviyesi almanın soğuk algınlığını önleyeceğine dair ikna edici bir kanıt yok.
American Journal of Lifestyle Medicine dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir incelemede, günde 1-2 mg C vitamini alan yetişkinlerin soğuk algınlığından %8 daha hızlı iyileştiği ortaya çıkmış olsa da, bu iyileşme başka önlemlerden kaynaklanıyor olabilir.
Örneğin, daha fazla dinlenme ve uyku gibi. Davis, bununla birlikte, D ve A vitaminlerinin bağışıklık sağlığını desteklediğine dair iyi kanıtlar olduğunu vurguluyor.
Yumurta ve yağlı balıklar iyi D vitamini kaynaklarıdır; havuç gibi turuncu sebzeler ve ıspanak gibi yapraklı sebzeler ise A vitamini açısından zengindir.
Slovenya'da yakın zamanda yapılan bir araştırmada, katılımcıların %63'ünün kışın D vitamini eksikliği olduğu, yazın ise bu oranın %6 olduğu ortaya çıktı.
Bu nedenle, takviye almayı düşünün. BMJ'de yayınlanan önemli bir analiz, D vitamini takviyesinin akut solunum yolu enfeksiyonları riskini azalttığını ortaya koydu.