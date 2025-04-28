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Her yıl binlerce kişi bu sessiz tehlikenin pençesine düşüyor! Yüksek ateşle başlıyor, organ yetmezliğine ve ölüme kadar gidiyor

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#Hastalık#Sivrisinek Kaynaklı Hastalık#Sıtma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 09:19

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen sıtma, özellikle tropikal bölgelerde yeniden yükselişte. Prof. Dr. Bahadır Ceylan, bu sessiz katile karşı dikkat çekici uyarılarda bulundu.