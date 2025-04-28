Her yıl binlerce kişi bu sessiz tehlikenin pençesine düşüyor! Yüksek ateşle başlıyor, organ yetmezliğine ve ölüme kadar gidiyor

İNSANDAN İNSANA SİVRİSİNEKLER ARACILIĞI İLE BULAŞIYOR

Sıtmanın yalnızca insanlardan insanlara bulaştığını ve bu bulaşta sivrisineklerin aracılık ettiğini belirten Prof. Dr. Ceylan, “Anofel ismi verilen sivrisinek, bataklık, nehir ve su birikintilerinin olduğu bölgelerde çoğalıyor.

Türkiye’de de bu sivrisinek türü bulunduğu için geçmişte sıklıkla sıtma vakalarına rastlanıyordu.

Ancak insanlardaki hastalığın tedavisi ve kontrol altına alınmasıyla Türkiye sıtmayı yok eden ülkelerden biri haline geldi” dedi.