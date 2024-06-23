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Her yıl 52 bin erkeğe teşhis konuyor, 12 bini hayatını kaybediyor! Her erkeğin prostat kanseri hakkında bilmesi gereken 9 hayati şey

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 12:27

Belden aşağı sağlıkları hakkında konuşmak, bırakın en yakınlarını, genelde erkeklerin doktorlarıyla bile yapmak isteyeceği bir konuşma değildir. Ancak erkeklerde en sık görülen ve aynı zamanda en zor anlaşılan kanser türlerinden biri olan prostat kanseri, üzerinde uzun uzun konuşmayı gerektiren bir konu.