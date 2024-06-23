Her yıl 52 bin erkeğe teşhis konuyor, 12 bini hayatını kaybediyor! Her erkeğin prostat kanseri hakkında bilmesi gereken 9 hayati şey

Ağustos ayında London's Global University, University College Hospital ve King's College London tarafından yürütülen bir denemeden önemli haberler geldi. Deneme, şu anda kullanılan tanısal kan testlerine kıyasla MRI testleriyle iki kat daha fazla prostat kanseri vakasının tespit edildiğini gösterdi.
2019'dan bu yana kullanıma sunulan diğer iki yeni teknik, taramanın artık eskisinden çok daha güvenli olduğu anlamına geliyor. Multiparametrik MRI taraması (mpMRI), prostat bezinin ayrıntılı bir resmini üreten ve tümörleri daha doğru bir şekilde değerlendirebilen özel bir MRI taraması türüdür. İğnenin perineden geçtiği transperineal kılavuzlu biyopsilerin enfeksiyona yol açma olasılığı daha düşüktür.
MRI sayesinde uzmanlar nereye bakacaklarını ve iğneyi tam olarak nereye batıracaklarını biliyorlar. Rylance, “Agresif kanserler bulup bulmadığımızı bilebilir ve agresif bir şekilde tedavi edebiliriz ya da düşük riskli bir kanser bulup diğer seçenekleri deneyebiliriz” dedi.