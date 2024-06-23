Her yıl 52 bin erkeğe teşhis konuyor, 12 bini hayatını kaybediyor! Her erkeğin prostat kanseri hakkında bilmesi gereken 9 hayati şey

PROSTAT KANSERİNİN RİSKLERİ NELERDİR?

Rylance, “Prostat kanserinin yakalanmak için ‘iyi’ bir kanser olarak tanımlandığını ya da erkeklerin bu hastalıktan değil, bu hastalıkla birlikte öldüğünü sık sık duyuyoruz. Ancak bu, prostat kanseri olan birçok erkeğin oldukça rahatsız edici bulduğu bir şey” dedi ve ekledi:

“Her yıl teşhis konulan 52.000 erkeğin 12.000'den fazlasının bu hastalıktan ölmesi ve her sekiz erkekten birinin yaşamı boyunca bu hastalığa yakalanması gerçeği daha da ürkütücü. Prostat kanseri için başarılı bir şekilde tedavi gören erkekler için bile, geç teşhis konulan erkeklerde önemli bir yan etki yükü olabilir. Genellikle invaziv cerrahi veya radyoterapinin bir sonucu olan bu yan etkiler, idrar kaçırma ve erektil disfonksiyondan depresyon ve yorgunluğa kadar uzanmaktadır. Umarım çoğu erkek için bunlar nispeten kısa süreli olur ve zamanla daha iyi hale gelir, ancak bazıları için hayatlarının geri kalanı boyunca sürebilir.”