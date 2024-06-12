×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Her yemekte mutlaka olmalı! Cacığın içine semizotu ve ceviz eklerseniz...

Güncelleme Tarihi:

#Beslenme#Sağlık#Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 08:35

Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, aşırı sıcaklarda sağlıklı beslenmek ve kilo vermek isteyenlere önemli tavsiyeler verdi...