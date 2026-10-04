Her gün yarım çorba kaşığı içmek kanser riskini azaltıyor! İyi gelmediği şey neredeyse yok

Sızma zeytinyağının rafine zeytinyağına göre daha sağlıklı olduğunu belirten Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Zeytinyağı; iltihaplanmayı azaltarak, damarların iç yüzeyinin çalışmasını ve vücudun insülini kullanmasını iyileştirerek, kolesterol ve trigliserit düzeylerini düzenleyip tansiyonu düşürerek kalp ve damar sağlığını destekliyor. Farklı ve geniş katılımcı gruplarında benzer sonuçlar elde edilmesi, zeytinyağının kalp ve damar sağlığı açısından önemini destekliyor. Ancak tüketilen miktar kadar tercih edilen zeytinyağının türü de önemli” dedi ve bu sağlık deposu gıdanın nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı.