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Her gün yarım çorba kaşığı içmek kanser riskini azaltıyor! İyi gelmediği şey neredeyse yok

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Zeytinyağı#Kalp Sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 09:03

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi’nde yayımlanan ve yaklaşık 92 bin kişinin 28 yıl boyunca izlendiği bir çalışma, günde yaklaşık 7 gram (yarım çorba kaşığı) zeytinyağı tüketenlerde, neredeyse hiç tüketmeyenlere kıyasla kalp ve damar hastalığı riskinin yüzde 19, kanser riskinin yüzde 17, nörodejeneratif hastalık riskinin yüzde 29 ve akciğer hastalığı riskinin yüzde 18 daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.