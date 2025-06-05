Her gün 2 kaşık içmek bakın nelere iyi geliyor... İşte elma sirkesi ve çoğu kişinin bilmediği faydaları

Diyabetik olmayan kişilerde de kan şekerinin düzenlenmesi, gıdalara verilen tepkilere ve sindirime yardımcı olduğu için aynı derecede önemlidir. Kadın sağlığı konusunda uzmanlaşmış beslenme terapisti Jennifer Walpole, “Elma sirkesindeki asetik asit karbonhidrat sindirimini yavaşlatarak kan şekerinin daha kademeli olarak yükselmesini sağlayabilir” ifadelerine yer verdi.

Vücudun insülin tepkilerini düzenlemek ve ani kan şekeri artışları ve düşüşlerinden kaçınmak, kısa vadede uyuşukluğu ve aşermeyi önleyebilir ve uzun vadede Tip 2 diyabetin başlamasını önlemeye yardımcı olabilir.