Her gün 2 kaşık içmek bakın nelere iyi geliyor... İşte elma sirkesi ve çoğu kişinin bilmediği faydaları

ELMA SİRKESİ NASIL KULLANILIR?
Doğru şekilde seyreltin: İçmeden önce 1-2 yemek kaşığı sirkeyi en az 250 ml su ile karıştırın. Asitliği nedeniyle asla sek olarak tüketmeyin.
Yemekle birlikte alın: Dr. Jethwa, dişlerinizin aside maruz kalmasını azaltmak için elma sirkesini ana öğününüzle birlikte tüketmenizi ve pipet kullanmanızı öneriyor.
Yemeğe ekleyin: Jennifer Walpole, sirkeyi roka ve zeytinyağı gibi malzemelerle salata sosunda kullanmanızı öneriyor.
Aşırıya kaçmayın: Günde 1-2 yemek kaşığından fazlasını tüketmeyin. Çok fazlası sindirim sisteminizi tahriş edebilir.