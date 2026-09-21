×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİKBEBEKÇOCUKERGENLİKEBEVEYNYAŞAMYAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Her gece yapıyor olabilirsiniz! Kalp sağlığınızı etkiliyor, çok riskli…

Güncelleme Tarihi:

#Uyku Saati#Kalp Sağlığı#Uyku Hijyeni
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 09:08

Sağlıklı bir uyku için telefon ve tabletlerden uzak durmak, her gün aynı saatlerde yatıp kalkmak ve yeterli süre uyumak önemli. Ancak yeni bir araştırma, tüm bu alışkanlıklara rağmen yatak odasındaki başka bir ayrıntının gözden kaçabileceğine işaret ediyor…