Her gece yapıyor olabilirsiniz! Kalp sağlığınızı etkiliyor, çok riskli…

Münzel, konunun yalnızca bireysel uyku alışkanlıklarıyla sınırlı olmadığını, şehirlerdeki ışık kirliliğinin de halk sağlığı açısından ele alınması gerektiğini belirtiyor. Korumalı aydınlatma sistemleri, daha sıcak renkli ampuller ve gerektiğinde kısılan ya da hareket sensörüyle çalışan sokak lambaları, şehirlerde gece ışığını azaltmak için kullanılabilecek yöntemler arasında gösteriliyor.
Araştırmanın sonuçları, gece karanlığının yalnızca daha iyi uyumak için değil, kalp sağlığını korumak açısından da dikkate alınması gereken bir çevresel faktör olabileceğini ortaya koyuyor. Yatak odasında küçük bir ışık kaynağını kapatmak ise uygulanabilecek en basit önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.
Daily Mail'in "Mystery of abandoned 'rainbow baby' who first featured in the Daily Mail 65 years ago is finally solved" başlıklı haberinden derlenmiştir.