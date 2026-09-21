Her gece yapıyor olabilirsiniz! Kalp sağlığınızı etkiliyor, çok riskli…

Dolayısıyla araştırmanın işaret ettiği risk yalnızca yatak odasında güçlü bir lamba açık bırakılmasıyla sınırlı değil. Pencereden içeri giren sokak lambası ışığı, elektronik cihazların küçük LED göstergeleri veya uyku sırasında açık kalan ekranlar da gece boyunca maruz kalınan toplam ışığı artırabiliyor.

Tulane Üniversitesi'nden araştırmanın yazarlarından Lu Qi, kalpte gözlemlenen değişikliklerin genellikle kronik stres veya kalpte meydana gelen hasara karşı gelişen bir uyum mekanizmasıyla görüldüğünü belirtti. Ancak bu uyumun uzun vadede kalbi zayıflatabileceğine ve kalp yetmezliği riskine katkıda bulunabileceğine dikkat çekti.