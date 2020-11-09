Her biri antidepresan kadar etkili! Kendinizi iyi hissetmek için...
Depresyon beyindeki seratonin, noradrenalin gibi bazı maddelerin azalması veya kalitelerinin bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Depresyonun tedavisinde başvurulan birçok yol vardır ve doğru tedaviye başvuran kişilerin çok büyük bir kısmının tedavisi olumlu sonuçlanır. Bunun yanı sıra beslenmenin de önemli olduğuna dikkat çeken Diyetisten Deniz Zünbülcan, antidepresan etkili besinleri sıraladı.
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Dopamin, seratonin, norepinefrin gibi nörotransmitterlerin üretimi için doğru beslenme programının uygulanması ve bazı besinlerden destek alınması, dengeli bir ruh hali için olmazsa olmazlardan.
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İşte kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak antidepresan besinler...
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Balık
EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitlerini içermektedir. DHA beynin verimli bir şekilde çalışabilmesi için çok önemlidir. Çalışmalara göre düzenli balık yiyen kişilerde endişe ve uyku problemlerinin azaldığı görülmüştür.
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Kabak çekirdeği
Triptofan eksikliği depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasında etkendir. Nörotransmitter olan seratoninin üretimi için gereklidir.
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Bu nedenle depresyonun etkilerinin azaltılması için triptofandan zengin besinleri tüketmek çok önemlidir. Kabak çekirdeği de triptofan içeriği yüksek bir besindir.
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Kuru baklagiller
Doğru karbonhidratın ve B vitaminlerinin iyi kaynağı olan kuru baklagiller vücutta depresyonun etkilerinin azaltılmasında etkilidir. Özellikle B6 vitamini seratonin üretiminde etkili triptofanın üretimi için çok önemlidir.
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Depresyonun sancılarını azaltmak istiyorsanız mutlaka beslenmenize kuru baklagilleri çeşitlendirerek ekleyin.
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Keten tohumu
Hem bitkisel omega-3’ün hem de E vitaminin iyi kaynağıdır. Bu sayede depresyonun etkilerinin azaltılmasında etkili olacaktır.
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E vitamini üzerinde yapılan çalışmalara göre eksikliğinde kişilerde depresyonun etkilerine benzer belirtilerin görüldüğü bilinmektedir. Keten tohumunu taze öğütülmüş şekilde salatalara, yoğurda ekleyerek tüketebilirsiniz.
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Tam tahıllı besinler
Kan şekerinizdeki ani dalgalanmalar halsizlik, yorgunluk ve ruh hali düşüklüklerine neden olabilir.
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Beslenmenize ekleyeceğiniz tam tahıllı besinler hem ani kan şekeri dalgalanmalarınızı önleyecek hem de B vitamini ihtiyacınızı karşılamanızda yardımcı olacaktır.
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Yumurta
Taurin aminoasidi merkezi sinir sisteminde kaygı önleyici özellik gösterir.
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Yumurtada bu aminoasidi içeren bir besindir. Yumurta kaliteli protein olması ile tokluk sağlarken taurin aminoasidi ile daha mutlu olmanızı sağlar.
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Hindi ve tavuk eti
Hem triptofan hem B vitaminleri içeriği sayesinde depresyonun etkilerini azaltıcı etki yaparlar. Beslenmenize ekleyeceğiniz hindi ve tavuk eti triptofan sayesinde vücudunuzda seratonin üretiminin yeterli olmasını sağlayacak B vitaminleri sayesinde de sinir sisteminiz daha iyi çalışacaktır.
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Aynı zamanda tavuk eti taurin aminoasidini de içerdiği için sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.