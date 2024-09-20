×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Her 5 kişiden birinde var! İhmal edilirse kansere dönüşme ihtimali var. İşte reflüye karşı 10 etkili önlem

Güncelleme Tarihi:

#Reflü#Reflü Belirtileri#Reflü Nedenleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 15:19

Her 5 kişiden biri reflü hastası! Reflüye karşı 10 etkili önlem! Göğüste yanma hissi, mideden ağza doğru yükselen acı-ekşi mide içeriği, ses kısıklığı, boğazda gıcıklanma… Bu ve benzeri şikayetlerle kendini gösteren reflü hastalığı son yıllarda giderek daha sık görülüyor. 