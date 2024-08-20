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Her 2 kişiden birinde var! Karaciğer yağlanmasına karşı 3 silahşor!

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#Karaciğer Yağlanması#Karaciğer Yağlanması Belirtileri#Karaciğer Yağlanması Kimlerde Görülür
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 08:50

Karaciğer yağlanması dünya genelinde en sık görülen ve hızla yaygınlaşan kronik karaciğer hastalıkları arasında yer alıyor. Ülkemizde de son yıllarda hızla artan obezite ve diyabet nedeniyle önemli bir halk sağlığı problemi olarak öne çıkıyor. Ancak normal kiloda olsanız da karaciğer yağlanmanız olabilir!