Her 10 kişiden 1'inde görülebiliyor... Böbrek taşına karşı bunlara dikkat!

Kalsiyum fosfat, ürik asit ve sistin taşı daha az görülen böbrek taşlarıdır. Kalsiyum oksalat taşı ise daha yaygın olarak görülen böbrek taşıdır. Kalsiyum fosfat taşı var ise et, süt, yumurta, yoğurt gibi hayvansal gıdalardan gelen proteinler azaltılmalıdır. Ürik asit ve sistin taşı var ise tuz azaltılmalı ve su miktarı arttırılmalıdır.