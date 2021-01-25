Her 10 kişiden 1'inde görülebiliyor... Böbrek taşına karşı bunlara dikkat!
Böbrek taşları çoğunlukla idrar yapısındaki taş yapan mineral ve tuzların aşırı miktarda bulunması ve günlük çıkarılan idrar miktarının azalması sonucu böbrek boşluklarında gelişmektedir. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, böbrek taşına karşı beslenme önerilerini paylaştı.
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1
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Toplumda yaşayan her 10 kişiden biri ömrü boyunca taş hastalığı ile karşılaşabilmektedir. İyi bir değerlendirme sonucu uygulanacak bir diyet düzenlemesi böbreklerde yeni taş oluşumunu ve mevcut taşların büyümesini anlamlı ölçüde azaltabilmektedir.
2
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Kalsiyum fosfat, ürik asit ve sistin taşı daha az görülen böbrek taşlarıdır. Kalsiyum oksalat taşı ise daha yaygın olarak görülen böbrek taşıdır. Kalsiyum fosfat taşı var ise et, süt, yumurta, yoğurt gibi hayvansal gıdalardan gelen proteinler azaltılmalıdır. Ürik asit ve sistin taşı var ise tuz azaltılmalı ve su miktarı arttırılmalıdır.
3
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Kalsiyum oksalat taşları hem daha çok görülen hem de daha çok dikkat edilmesi gereken püf noktaları olan böbrek taşı çeşididir. Kalsiyum oksalat taşı olan kişiler özellikle kahve, kola, çikolata, kakaolu gıdalar, fındık, karabuğday ekmeği, çekirdek, pancar, ıspanak gibi besinleri daha az tüketmelidir.
4
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Oksalat alımında en önemli etkenlerden biri siyah çay tüketimidir. Siyah çay oksalattan çok zengindir, o nedenle direkt olarak etkiler.
5
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Çay dışında fazla kahve tüketimi, suyun yetersiz tüketilmesi, tuzun fazla tüketilmesi, oksalattan zengin sebzelerin, hayvansal kaynaklı proteinin fazla alınması riski artıran faktörlerdir.
6
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Sebzeler de genellikle yüksek oksalat içerdiğinden mümkün olduğu kadar oksalat miktarı az olan sebzeler tüketilmelidir. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde oksalat miktarı fazladır. Ispanak, semizotu, pancar, şalgam, taze fasulye bamya gibi sebzeler bu sınıfa girer. Brokoli, bürüksel lahanası ve normal lahanada ise miktar düşüktür.
7
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Mümkün olduğu kadar sebzelerin haşlanıp, suyu süzüldükten sonra pişirilmesi ve tüketirken yoğurt, peynir, süt gibi kalsiyum kaynaklarının bulunması gerekmektedir.
8
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Kırmızı erik ve mürdüm eriği asit yapma özelliğine sahiptir. Asit ortamda oksalat taşları çok daha kolay çöker.
9
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Çilek ve kivi de oksalattan zengin meyvelerdir. Bu nedenle çilek ve kivi gibi meyvelerden uzak durulmalıdır.
10
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Fındık, yerfıstığı, badem gibi yağlı tohumlar oksalattan çok zengindir. Bu nedenle azaltılması veya tüketilmemesi gerekmektedir.
11
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İdeal kiloda olunması da böbrek sağlığı ve böbrek taşı olan bireyler için çok önemlidir. Ancak hızlı kilo kayıplarından da kaçınılmalıdır.
12
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Su tüketimi böbrek taşının tedavisinde ve genel böbrek sağlığının iyi olmasında en etkili yöntemlerden biridir. Günlük su tüketimi 2,0-2,5 litre olmalıdır.