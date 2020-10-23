Her 10 çocuktan 1'inde görülüyor... Erken teşhisi hayati önem taşıyor
Çocuklardaki hastalıklar ailelerin en çok korktukları şeyler arasında yer alır. Halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz ise çocuk yaşlarda görülmeye başlar. Aileler tarafından genellikle fark edilmese de çocuğun yaşamında büyük sorunlara sebep olabilecek skolyoz için en önemli şey ise kesinlikle erken tanı. Peki skolyoz nedir? Skolyoz nasıl tedavi edilir? Fizik ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Gülis Kavdar, skolyoz ile ilgili her şeyi aileler ile paylaştı. İşte tüm detaylar…
Vücudun sağ ve sol yarısının birbirine simetrik olmaması olarak tanımlanabilen skolyoz genellikle çocuk yaşlarda görülse de yetişkin bireylerin de en büyük korkularından biri olarak karşımıza çıkıyor.
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Ülkemizde her 10 çocuktan 1'inde skolyoz görüldüğünü belirten Fizik ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Gülis Kavdar, hastalığı “Genel olarak omurganın sağ veya sola doğru 10 dereceden fazla eğriliği ile birlikte, aslında omurganın üç boyutlu bir şekil bozukluğudur” şeklinde tanımladı.
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Tedavisi için erken tanının önemine dikkat çeken Kavdar, “Skolyoz, ilerleyici olabilen ve zorlu cerrahi operasyonlar gerektirebilen bir hastalıktır. Erken teşhis ve tedavi ile eğriliğin ilerlemesi durdurulabilir, operasyon gereksinimi önlenebilir, eğrilik arttıkça gelişen sırt ve bel ağrıları, akciğerlerin ve kalbin göğüs kafesinde sıkışmasına bağlı nefes darlığı, şişkinlik, çabuk yorulma gibi şikayetler ile kozmetik sorunlara bağlı gelişen psikolojik sorunların önüne geçilebilir” dedi.
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Skolyoz görülen okul çağındaki çocukların okul çantası veya ağır başka şeyler taşıması büyük risk olarak görülür. Tedavisi için birçok etkenin göz önünde bulundurulduğunu belirten Kavdar, “Skolyoz tedavisine, omurga eğriliğinin derecesi, hastanın yaşı, iskelet gelişiminin düzeyi ve izlemler sırasında eğriliğin ilerleme durumu gibi faktörler değerlendirilerek karar verilir. Tedavide izlem, egzersiz, korseleme ve cerrahi uygulamalar yer alır. Cerrahi düşünülmeyen vakalar, tek başına egzersiz veya egzersiz tedavisi ile birlikte korse uygulamaları ile düzenli olarak takip edilir. Skolyoz tedavisinde ana amaç eğriliğin ilerlemesinin önüne geçmek, omurganın hareketliliğini korumak, kozmetik kötüleşmeyi kontrol altına almak ve cerrahiyi engellemektir” dedi.
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Birçok tedavi yöntemi bulunan bu hastalık eğer çok ilerlediyse cerrahi işlem şart olabilir. Kavdar, ileri düzey skolyoz için tedavinin de daha zor olduğunu belirterek “Erken yaşta ortaya çıkan ve ilk tanıda açısı büyük olan skolyozlarda hızlı ilerleme beklenir. Hızlı ilerleyen skolyozlarda, egzersiz ve korse tedavisine cevap alınamayacağı gibi, cerrahi uygulamaların da tekrarlanması gerekebilir. Bu nedenle, skolyozda en önemli olan erken tanıdır. Aileler büyüme çağındaki, 10-16 yaş arasındaki çocuklarının omurgalarını kontrol etmeli ve şüphe varsa hemen hekime başvurmalıdır“ şeklinde konuştu.
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Skolyozun anlaşılması biraz zor da olsa ilk tespit genellikle aileler tarafından yapılır. Çocuğunuzun skolyozu olup olmadığını anlamak için birkaç yöntem olduğunu söyleyen Kavdar, “Skolyoz genellikle erken dönemde bir sağlık problemi oluşturmaz, nadiren sırt ağrısı yapabilir. Bu nedenle uzun süre gözden kaçabilir." dedi.
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Bu konuda ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü belirterek sözlerini "Çocuğun omuzlarından veya kalçalarından birinin diğerine göre daha yüksekte olması, kalçanın sağa/sola doğru kayması veya kürek kemiklerinin duruşunda eşitsizlik farkedildiğinde fizik tedavi veya ortopedi hekimine başvurulmalıdır. Ailelerin skolyozu erken farketmesi için en sağlıklı yöntem, çocuk öne doğru eğildiğinde omurgasının düz bir hat üzerinde olup olmadığının, bir tarafta asimetrik bir yükseklik olup olmadığının gözle incelenmesidir.” diyerek sürdürdü.
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Çocuğunuzun hayatını kısıtlayacak skolyozun erken tanısı çok önemli olup cerrahi işlem uygulanmadan da bir çok tedavi yöntemi bulunuyor.
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Skolyoz tedavisinde egzersizin önemi
Tedavi için en sık kullanılan yöntemlerden biri olan egzersizlerin kişiye özel olmasına dikkat çeken Kavdar, “Skolyoz tedavisinde, skolyoz için geliştirilmiş üç boyutlu bir egzersiz yöntemi olan Schroth egzersizleri uygulanır. Bu egzersizler, etkilenen vücut bölümüne göre kişiye özel olarak planlanır. Erken dönemde başlanan ve düzenli yapılan egzersizler, çocuğun postüral dengesini arttırır ve açının ilerlemesini kontrol eder“ dedi.
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Scroth egzersizleri vücudun duruşunun kontörlünü sağlamanın yanı sıra ağrıların da azalmasını sağlar. Doğru bir şekilde yapılmış kişiye özel egzersizler cerrahi operasyona ihtiyaç olmayan hastalarda ilerlemeyi de oldukça yavaşlatır.
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Darbeli sporlardan uzak durun
Skolyozu bulunan çocukların spora yönlendirilmesi konusunda da hassas olunması gerektiğini belirten Kavdar, darbeli ve fazla kontakt gerektiren sporlar skolyozlu çocuklar için uygun olmadığını dile getirdi.