Her 10 çocuktan 1'inde görülüyor... Erken teşhisi hayati önem taşıyor

Birçok tedavi yöntemi bulunan bu hastalık eğer çok ilerlediyse cerrahi işlem şart olabilir. Kavdar, ileri düzey skolyoz için tedavinin de daha zor olduğunu belirterek “Erken yaşta ortaya çıkan ve ilk tanıda açısı büyük olan skolyozlarda hızlı ilerleme beklenir. Hızlı ilerleyen skolyozlarda, egzersiz ve korse tedavisine cevap alınamayacağı gibi, cerrahi uygulamaların da tekrarlanması gerekebilir. Bu nedenle, skolyozda en önemli olan erken tanıdır. Aileler büyüme çağındaki, 10-16 yaş arasındaki çocuklarının omurgalarını kontrol etmeli ve şüphe varsa hemen hekime başvurmalıdır“ şeklinde konuştu.