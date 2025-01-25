Her 10 bin doğumda bir bebekte ortaya çıkıyor... Doğuştan göz kapağı düşüklükleri neden olur?

Doğuştan göz kapağı düşüklükleri neden olur?

Doğuştan göz kapağı düşüklüğü göz kapaklarını yukarı kaldıran” levator palpebralis” olarak adlandırılan kasın yeteri kadar gelişmediği durumlarda ortaya çıkar. Her 10 bin doğumda bir bebekte bu durum ortaya çıkabilmektedir. Doğuştan göz kapağı düşüklükleri sadece estetik bir durum değildir.

Eğer göz kapağı göz bebeğini kapatacak kadar düşükse o gözde tembellik riski olduğundan ileride görme kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle düşüklüğün acilen düzeltilmesi gerekmektedir. Tedavi mutlaka cerrahidir ve başka bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır. Uygulanacak cerrahi tedavi ise göz kapağını yukarı kaldıran kasın kuvvetine göre seçilir. Doğuştan kapak düşüklüklerinde en sık uygulanan yöntem frontal askı cerrahisidir.