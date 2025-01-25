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Her 10 bin doğumda bir bebekte ortaya çıkıyor... Doğuştan göz kapağı düşüklükleri neden olur?

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#Göz Kapağı Düşüklüğü#Göz Kapağı Düşüklüğü Nedir#Göz Kapağı Düşüklüğü Neden Olur
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 13:21

Göz kapağı düşüklüğü doğuştan veya ileri yaşlarda görülebilmektedir. En sık göz kapağı düşüklüğü nedenleri yaşa bağlı göz kapağını kaldıran kaslarda güçsüzlük, göz bölgesine gelen travmalar, geçirilmiş göz ameliyatları, miyokondrial miyopati gibi kas hastalıkları ve doğuştan göz kapağı kaslarının yeterli gelişmemesidir. Prof. Dr. Barış Yeniad, göz kapağı düşüklüğü hakkında merak edilenleri anlattı.