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GeriSağlık Hepsi doğal omega-3 deposu! Bol bol tüketin, çünkü…
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Hürriyet
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Sağlık
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: iStock, Ingimage
Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 13:01,

Hepsi doğal omega-3 deposu! Bol bol tüketin, çünkü…

Omega-3, vücudumuzda beyin ve kalp fonksiyonları için anne karnından itibaren gereksinim duyulan yağ asitlerinin başında geliyor. Vücut için kritik öneme sahip. Peki, Omega-3’ün faydaları neler, hangi besinlerde bulunur? Uzman Diyetisyen Hilal Konak, konuyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

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Vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin gruplarından biri de yağlardır. Yağlar, vücuda en fazla enerji veren besin grubudur. Yağların sağlık üzerine etkileri çeşitlerine göre farklılık gösterir. Sağlık için yararlı olan yağ çeşitlerinden biri omega-3 yağ asididir.

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Omega-3 yağ asitleri elzem yağ asitleridir. Yani vücudumuz tarafından üretilemediği için dışarıdan almamız gereken yağ asitleridir. ALA, DHA ve EPA olarak adlandırılan üç tip omega-3 yağ asidi vardır.

3Kalp hastalıklardan koruyor
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Kalp hastalıklardan koruyor

Yapılan çalışmalar yeterli omega-3 tüketiminin kalp hastalıkları için koruyucu olduğunu söyler.

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Gebelikte omega-3 tüketimi anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini destekler. Çocuk ve yetişkinlerde beyin ve göz sağlığı için de faydalıdır.

5Beyin ve göz sağlığı için faydalı
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Beyin ve göz sağlığı için faydalı

Beyin ve göz sağlığı için DHA, kalp ve damar sağlığı için ise EPA formu ön plana çıkmaktadır. ALA’nın ise vücutta kullanılabilmesi için EPA’ya dönüştürülmesi gerekmektedir. Vücudumuzda ise bu dönüşüm düşük oranlarda gerçekleşmektedir. Yani bitkisel kaynaklı omega-3 vücut tarafından doğrudan ve yeterli miktarda kullanılamamaktadır.

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Omega-3 için hayvansal kaynakların başında özellikle soğuk sularda yaşayan balıklar gelir. Uskumru, ton, sardalye ve hamsi omega-3 için iyi kaynaklardır.

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Bitkisel omega-3 kaynakları ise ceviz, keten tohumu, deniz yosunu, semizotu ve diğer yeşil yapraklı sebzelerdir.

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Balıklardaki omega-3 ten tam olarak fayda sağlamak için doğru pişirme yöntemi uygulanmalıdır.

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Yapılan çalışmalar balığı kızarttığımızda içeriğindeki omega-3’ün % 70-85 oranında kaybolduğunu belirtir.

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En sağlıklı pişirme yöntemi ise buğulama ya da fırında pişirme yöntemidir.

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Bu nedenle, omega-3’ten daha iyi yararlanabilmek için haftada en az 2 kez fırın ya da buğulama balık tercih edilmelidir.

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Balık tüketemeyen kişiler ise omega-3 takviyesi ya da krill yağı kullanabilir.

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