Hepsi doğal omega-3 deposu! Bol bol tüketin, çünkü…

Beyin ve göz sağlığı için faydalı Beyin ve göz sağlığı için DHA, kalp ve damar sağlığı için ise EPA formu ön plana çıkmaktadır. ALA’nın ise vücutta kullanılabilmesi için EPA’ya dönüştürülmesi gerekmektedir. Vücudumuzda ise bu dönüşüm düşük oranlarda gerçekleşmektedir. Yani bitkisel kaynaklı omega-3 vücut tarafından doğrudan ve yeterli miktarda kullanılamamaktadır.