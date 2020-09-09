Hepsi doğal antibiyotik! Bağışıklığı güçlendirip hastalıklara karşı koruyor

Güçlü bağışıklık için kırmızı ve siyah turp Siyah ya da kırmızı olsun turp, en önemli antioksidan olarak bilinen flavonoidlerden zengindir. Bağışıklık sistemi için önemli bir kaynak olan C vitaminini yüksek oranda içerir. Sağlıklı bir birey her gün orta boy bir kase kadar rendelenmiş turp tüketebilir, salatalarına ekleyebilir.