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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 16:42 | 

Hepsi doğal antibiyotik! Bağışıklığı güçlendirip hastalıklara karşı koruyor

Sonbahar ve ardından kışa hazırlıksız yakalanmak istemiyorsanız vücudunuzu antibiyotik kadar güçlü ama bir o kadar da sağlıklı besinlerle güçlendirmenin zamanı geldi.

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Sonbahar ve kışa hazırlıksız yakalanmak istemiyorsanız vücudunuzu antibiyotik kadar güçlü ama bir o kadar da sağlıklı besinlerle güçlendirmenin zamanı geldi. Peki, vücuda direnç kazandıracak bu doğal antibiyotikler neler? Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, doğal antibiyotik etkisi yaratan besinleri anlatıyor.

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Sağlıklı bir gelecek için antibiyotik direnci hakkında toplumsal bir bilinç oluşması gerekiyor. Çünkü artık neredeyse en kolay hastalıkları atlatmak için bile antibiyotik kullanılıyor. Oysa ki bilimsel araştırmalar, gereksiz antibiyotik kullanımının vücudun mikroplarla savaşma yeteneğinin azalttığını ortaya koyuyor.

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Bunun için vücudu antibiyotik kullanmadan doğal formüllerle güçlendirmek gerekiyor. Bu doğal güçlerin başında da turp geliyor.

4Güçlü bağışıklık için kırmızı ve siyah turp
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Güçlü bağışıklık için kırmızı ve siyah turp

Siyah ya da kırmızı olsun turp, en önemli antioksidan olarak bilinen flavonoidlerden zengindir. Bağışıklık sistemi için önemli bir kaynak olan C vitaminini yüksek oranda içerir. Sağlıklı bir birey her gün orta boy bir kase kadar rendelenmiş turp tüketebilir, salatalarına ekleyebilir.

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Bu neredeyse günlük C vitamini deponuzun yarısını doldurmaya yetecektir. Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklarda da siyah turpun etkisi çok yüksektir.

6Sararmış pırasayı tüketmeyin
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Sararmış pırasayı tüketmeyin

Birçok kişi tarafından sevilmese de pırasa, bağışıklığı güçlendirmede önemli bir sağlık deposudur. K ve C vitamini, manganez, demir ve folat gibi mineraller açısından zengin olan pırasa; grip, nezle, soğuk algınlığı ve öksürük gibi sorunların kısa sürede atlatılmasına destek olur.

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Hem pişmiş hem de çiğ olarak salatalarda tüketilebilir. Allisin kaynağı soğan, sarımsak kadar faydalı bir besindir.

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Pırasanın taze olması çok önemlidir. Pırasa seçerken yapraklarının yeşil olmasına dikkat edin. Sararmış ise tüketmeyin.

9Günde bir kivi doğal bir antibiyotik
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Günde bir kivi doğal bir antibiyotik

Kış aylarında her gün ya da gün aşırı olarak bir kivi tüketebilirsiniz. Kivi, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yanında bu soğuk havalarda size enerji de verecektir.

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Sağlıklı bir ara öğün meyvesi olan kivi, portakal mandalina kadar önemli bir C vitamini deposudur. Hatta C vitamini yüzdesi 100 gram başına 154 neredeyse portakalın iki katı oranındadır.

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Güçlü bağışıklık sisteminin önemli parçalarından biri sağlıklı bir sindirimdir. Kivi, sindirim sistemini lifli yapısı ile harekete geçirir ve sağlıklı bir sindirim sistemi oluşmasına destek olur.

12Güçlü bir bağışıklık sistemi için nar tüketin
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Güçlü bir bağışıklık sistemi için nar tüketin

Bağışıklık sistemi hastalıklarla savaşta en önemli kalkanımız. Bu kalkanı daha güçlü hale getirmek için en önemli yardımcılar biri de her bir tanesi ile sağlık deposu olan nar meyvesidir.

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Evet biraz soyması, ayıklaması zor olabilir; ama bağışıklık sistemine katkılarının yanında bu bir hiç diyebiliriz.

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Çok yüksek düzeyde antioksidan içermesinin yanında C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Nara kırmızı rengini veren antosiyanin bileşeni ile birçok hastalığa karşı kalkan görevi üstlenir.

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İster taneli isterseniz de suyunu tüketebilirsiniz. Salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Ancak vitamin kaybının olmaması için kesildikten kısa bir sonra tüketilmelidir.

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