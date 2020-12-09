İlişkiler Fotoğraf: Instagram Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 11:30 | 09 Aralık 2020 - 11:30

Hepsi çok anlamlı... Ünlülerin çocukları için yaptırdığı birbirinden güzel dövmeler

Şarkılarıyla, oyunculuğuyla, sportmenliğiyle sık sık gündeme gelen ünlüler bu sefer çocukları için yaptırdığı anlamlı dövmeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki hangi ünlü hangi dövmeyi yaptırdı? İşte ünlülerin çocukları için yaptırdığı birbirinden anlamlı dövmeler...