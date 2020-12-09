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Fotoğraf: Instagram
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 11:30 | 

Hepsi çok anlamlı... Ünlülerin çocukları için yaptırdığı birbirinden güzel dövmeler

Şarkılarıyla, oyunculuğuyla, sportmenliğiyle sık sık gündeme gelen ünlüler bu sefer çocukları için yaptırdığı anlamlı dövmeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki hangi ünlü hangi dövmeyi yaptırdı? İşte ünlülerin çocukları için yaptırdığı birbirinden anlamlı dövmeler...

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1
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Geçen sene Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, sevimli oğluyla olan fotoğrafını koluna dövme yaptırdı. Fikret Ali bebek, babası Ali Atay'a benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

2
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Ünlü futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın fotoğrafından sonra kızının fotoğrafını da koluna dövme yaptırdı. Bir kolunda kızının bir kolunda eşinin dövmesi bulunan bu fotoğraf ise sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

3
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, çok sevdiği oğulları Yavuz ve Yaman'ın doğum tarihlerini koluna yazdırdı.

4
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İki çocuk annesi Ceyda Düvenci, ailesinin bir tekne içerisinde yaptırdığı harika dövmesini "Bu su hiç durmaz" notuyla paylaşmıştı. Teknenin üzerinde ise kızı Melisa ve oğlu Ali'nin isimleri 'MelisAli' olarak yer alıyor.

5
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Çağla Şikel, oğlu Kuzey'in adını 'Kuzey Yıldızı' dövmesi ile vücudunda taşıyor. Şikel, oğlunun adını yazdırmak yerine daha farklı bir şekil tercih ederek hayranlarının da beğenisini kazanmıştı.

6
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Ünlü kaleci, güzel kızları Yade ve Yeda'nın isimlerini parmaklarına dövme yaptırdı.

7
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Emre Altuğ da oğullarının isimlerini vücuduna kazıyan ünlülerden. Öncelikle oğlu Kuzey'i vücuduna 'Kuzey Yıldızı' olarak dövme yaptıran ünlü şarkıcı, ardından oğlu Uzay'ın da ismini yazdırmıştır.

8
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, oğlu Atlas, Ares ve Güney'in isimlerini bileğinin üzerine yazdırdı. Oğullarının isimlerinin yan yana yazdığı dövme ise oldukça zarif.

9
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Hülya Avşar da çocuğunun adını dövme yaptıran ünlüler arasında yer alıyor. Avşar, kızı Zehra'nın ismini eline yazdırdı.

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İki kız çocuğuna sahip Onur Saylak, kızlarının isimlerinin baş harflerini koluna yaptırdığı dövme ile taşıyor.

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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, kızları Derin ve Ada'nın isimlerini sol koluna dövme yaptırdı.

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Eşi Victoria Beckham ile tam dört çocuğu olan ünlü futbolcu David Beckham, çok sevdiği kızı Harper'ın adını boynuna yazdırdı. Aynı zamanda oğulları Brooklyn, Romeo ve Cruz'un isimleri de sırtında yazıyor.

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Eski bir dövmesini sildiren Angelina Jolie, çocuklarının doğum yerlerinin koordinatlarını vücuduna dövme yaptırdı. Bu harika dövme Jolie'nin çok fazla olan dövmelerinden sadece bir tanesi.

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Türkiye'de de önemli bir hayran kitlesine sahip rap yıldızı Macklemore, sevimli kızı Sloane'nin ismini göğsüne dövme yaptırdı. Bu özel dövmeyi kızının 1. yaş doğum gününde yaptırması ise oldukça anlamlı...

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