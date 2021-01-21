Hepsi birer sağlık deposu... Pandemide bu renkleri sofranızdan eksik etmeyin

Karnabahar Bağırsak sağlığının olmazsa olmazı, sindirim sisteminin iyi çalışması için çok önemli olan posa, karnabaharda bol miktarda bulunuyor. Ayrıca; sülforandan zengin olan karnabahar bu sayede kanser, kalp hastalıkları ve diyabete yakalanma riskini de azaltmaya yardımcı oluyor.