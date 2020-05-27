Hepsi birbirinden keyifli! Hem yaratıcılığı hem de hayal gücünü geliştiriyor

Müziğin çocukların gelişim döneminde önemli bir yeri vardır. Yaratıcılığı ve hayal gücünü desteklemesinin yanı sıra bazı alanlarda da olumlu etkiliyor. Daha çok evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde çocukların hem eğlenceli vakit geçirmeleri için hem de gelişimlerini destekleyecek oyuncak müzik oyuncakları bir araya getirdik.