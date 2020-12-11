Hepsi birbirinden faydalı! İşte şifa deposu kış sebzeleri…

Brokoli: Lif, demir, potasyum, kalsiyum, selenyum ve magnezyum kaynağıdır. Folik asit bulundurur. Göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin isimli karetenoidlerden zengindir. Yapılan çalışmalar bu karetenoidlerin yaşa bağlı göz hastalıkları olan katarakt ve sarı nokta hastalığını önlediğini göstermektedir. İçeriğindeki sülforafan sebebiyle kansere karşı koruyucu özelliği vardır.