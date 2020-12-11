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Hepsi birbirinden faydalı! İşte şifa deposu kış sebzeleri…
Kış sebzeleri bağışıklık sistemimizi güçlendiren özellikleriyle öne çıkıyor. Hastalıklara karşı daha dirençli olmak için kış mevsimi boyunca bol bol sebze tüketmemiz gerekiyor.
Brokoli: Lif, demir, potasyum, kalsiyum, selenyum ve magnezyum kaynağıdır. Folik asit bulundurur. Göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin isimli karetenoidlerden zengindir. Yapılan çalışmalar bu karetenoidlerin yaşa bağlı göz hastalıkları olan katarakt ve sarı nokta hastalığını önlediğini göstermektedir. İçeriğindeki sülforafan sebebiyle kansere karşı koruyucu özelliği vardır.
Kereviz: Zengin su ve lif içeriğine sahip olması açısından zayıflama diyetlerinde yardımcıdır. Vitamin C ve potasyumdan zengindir.
Kırmızı ve beyaz lahana: Vitamin C, Vitamin A, folik asit ve lif kaynağıdır. Kırmızı lahana içeriğindeki antosiyanin sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.
Pırasa: Vitamin A, vitamin K ve manganez kaynağıdır. İçerdiği B6 vitamini kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlayan homosisteinin yükselmesini önler, kalp damar sağlığını korur. İçeriğindeki kaempferol isimli antioksidan sayesinde ise kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalığa karşı koruyucudur.
Maydanoz: Vitamin A içeriği göz sağlığını korurken, vitamin K damar sağlığını korur ve kontrolsüz kanamayı önler. Birçok yemeğin içine koyulabilir, tadı uyumludur. Diüretik özelliği olduğu için hamilelikte dikkatli kullanılmalıdır.
Turp: Vitamin C ve folik asitten zengindir. İyi bir potasyum, lif ve antioksidan kaynağıdır. Araştırmalar siyah turp tüketilen yerlerde safra kesesi rahatsızlıklarının daha az görüldüğünü göstermektedir. Kırmızı turp içeriğindeki antosiyanin sayesinde hücre yaşlanmasını önler ve damarları korur.
Pazı: Vitamin K ve vitamin A kaynağıdır. İçeriğindeki zeaksantin ve lutein sarı nokta hastalığına karşı göz sağlığını korur.
Bu faydaları öğrendikten sonra ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var… Sebzeler, zeytinyağı ile pişirilerek ana yemek olarak ortalama 5 kaşık tüketilebilir. Haşlanmış olarak tercih edilirse salatalara daha küçük porsiyonlarda katılabilir, isteğe bağlı olarak sonradan zeytinyağı ile lezzetlendirilebilir.
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