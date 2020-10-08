Hepsi birbirinden faydalı... Hangi bitki çayı neye iyi geliyor?
Zayıflama amaçlı tüketilen hiçbir bitki çayının, yağ yakımını direkt olarak sağlamadığına dikkat çeken Dyt. Psk. Meryem Berrin Ak, hangi bitki çayının ne için tüketilmesi gerektiğini anlattı.
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Kan şekerini düzenlemeden sakinleştirmeye, kilo vermeden depresyondan korumaya kadar birçok faydası olan bitki çayları hayatımızda önemli yer tutuyor. Peki, hangisi neye faydalı biliyor musunuz? İşte bitki çayları hakkında merak edilenler...
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Düzenli olarak tüketildiğinde pek çok faydasının bulunduğu kanıtlanan bitki çaylarının aşırı tüketimi, sağlığa zarar verebiliyor. Dyt. Psk. Meryem Berrin Ak, bitki çayı tüketmeden önce içeriği hakkında yeterince araştırma yapılmalı, ayrıca yaş grubu, ergenlik ve hamilelik gibi özel durumların da göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti. Ak, hamilelerin kafein içermeyen çayları, ergenlik çağındaki bireylerin ise vitamin ve mineral içerikli çayları tüketmesinin faydalı olacağına dikkat çekti.
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Yeşil Çay
Güçlü bir antioksidan olup kansere karşı korur, bağışıklık sistemini destekler, kanşekerini dengeler, kolesterol seviyesini düşürür, fazla ödemin atılmasına yardım eder, hattayaşlanmayı bile geciktirir. Saymakla bitmeyen faydalarının yanında içeriğindekiepigallokateşin gallat sayesinde metabolik hızı arttırır. Bu nedenle sıklıkla zayıflama amaçlıtercih edilmektedir. Mucizevi özelliklerinden yararlanmak için günde en az iki fincan yeşil çayile ara öğünlerinize sağlık katabilirsiniz. Ancak içerisinde kafein bulunduğundanhipertansiyonu olan kişiler yeşil çayı günlük bir-iki fincandan fazla tüketmemelidir.
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Beyaz Çay
En az işlem görmüş ve antioksidan içeriği en yüksek olan bitki çayıdır. Son yıllardaözellikle kilo problemlerinde tüketilmeye başlanan beyaz çay; sindirimi kolaylaştırır, cildeesneklik verir, cildin yaşlanmasını geciktirir, iyi kolesterolü yükseltip kötü kolesterolüdüşürür, hafızayı kuvvetlendirir ve vücutta yağ depolanmasını baskılar. Günlük içeceğiniz ikifincan beyaz çayla yağ depolanmasını azaltabilirsiniz. Fakat beyaz çay az miktarda daolsa kafein içerir ve aşırı tüketilmesi sonucunda çarpıntı ve uykusuzluk gibi yan etkilereneden olabilir. Bu nedenle tansiyon hastalarının, gebe veya emziren kadınların uzak durmasıgerekmektedir.
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Kekik
Öksürük, hazımsızlık, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, stres, romatizma ve baş ağrısı gibibirçok rahatsızlığa fayda sağlıyor. Fakat tansiyonu düşürücü etkisinden dolayı kekik çayı,sanılanın aksine olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle yüksek tansiyonu olan ve ilaçkullanan kişiler, bu çayı uzman kontrolünde ve ilaç içtikten iki saat sonra tüketebilirler.
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Zencefil
Soğuk algınlığı, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yanı sıra diyabet hastalığına daolumlu etkileri bulunur. Ancak zencefil safra salgısını arttırdığı için safra kesesiyle ilgilirahatsızlığı olanların, bu çayı uzman kontrolünde tüketmesi gerekir. Hamilelikte bulantı vekusmayı önlediği için de kullanılan zencefilin, 1 gr’ın üzerinde alınması adet söktürücü etkisinedeniyle düşük riski oluşturabiliyor. Bu nedenle bir uzmana danışılmalı ve güvenli dozaralığında zencefil kullanılmalıdır.
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Adaçayı
Yumuşak bir içimi olan ve strese iyi gelerek sakinleşmeye yardımcı olan adaçayı,doğal bir antioksidan kaynağıdır. Vücudunuzda var olan zararlı toksinlerin dışarı atılmasınayardımcı olur. Karaciğeri temizler ve safra kesesinin çalışmasını sağlar. Ayrıca gargara suyuolarak kullanıldığında boğaz ağrılarına da iyi gelir. Fakat gebe ve çocuklarda kullanımıönerilmemektedir. Tansiyon artırıcı özelliği olduğundan kalp hastaları dikkatli tüketmelidir.Eğer adaçayı tüketmemesi gereken grupta değilseniz, günde iki-üç fincan tüketebilirsiniz.
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Mate
İçeriğindeki kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Dolayısıyla zayıflama üzerindeetkilidir. İdrar atıcı etkisi de bulunan mate çayı, terlemeye ve ödem atmaya yardımcıdır.Ancak kalp damar hastalıklarında ve yüksek tansiyonda kullanılması önerilmeyen bir bitkiçayıdır. Kullanım miktarı günde iki fincanın üzerinde olmamalıdır.
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Kuşburnu
İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir.Soğuk algınlığı, nezle, grip ve romatizma gibi hastalıkların doğal tedavisinde son dereceetkilidir. Fakat fazla tüketimi deride kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara, ağızda ve sindirimsisteminde tahrişe yol açabileceğinden günlük üç fincandan fazla tüketilmemelidir.
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Papatya
Halk arasında genellikle rahatlatma ve uyku problemlerindeki olumlu etkileriylebilinen bitki çayıdır. Papatya çayı; adet dönemi kasılmalarına, stres ve kaygıya, romatizmarahatsızlıklarına, cilt ve deri problemlerine, alerjik durumlara, bağırsak sorunlarına, diş etirahatsızlıklarına iyi gelir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur. Fakat sinir sistemi üzerinde ciddi etkileri olduğu için epilepsi hastalarının kullanması önerilmez. Geçmişinde hormon dengesizliği bulunan kadınların da tüketmeden önce doktoradanışmaları gerekir.
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Rezene
Hazımsızlık ve gaz gibi mideye bağlı bütün problemlerin çözümü için içilebilir. Aynı zamanda tüm hayat akışını olumsuz etkileyen kronik kabızlık durumunda da güvenle kullanılabilecek bir metabolizma destekçisidir. Ancak laksatif etkisi nedeniyle günde iki fincandan fazla tüketilmemelidir.
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Sinameki
Özellikle kabızlık tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Zayıflamak için de tercih edilen sinameki çayı, üç haftadan fazla tüketildiğinde bağırsaklarda kronik tembelliğe, kalıcı hasara hatta uzun vadede tümörlere bile neden olabilir. Crohn hastalığı, ülseratif kolit, apandisit, mide iltihabı ve hemoroid olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır; kalp hastalığı olan kişiler kontrollü tüketmelidir. Aynı zamanda sinameki ilaçlarla etkileşime girebilen bir bitki olduğundan, sürekli kullanılan ilaç varsa doktora danışılarak tüketilmelidir.