Hepsi birbirinden faydalı... Hangi bitki çayı neye iyi geliyor?

Adaçayı Yumuşak bir içimi olan ve strese iyi gelerek sakinleşmeye yardımcı olan adaçayı,doğal bir antioksidan kaynağıdır. Vücudunuzda var olan zararlı toksinlerin dışarı atılmasınayardımcı olur. Karaciğeri temizler ve safra kesesinin çalışmasını sağlar. Ayrıca gargara suyuolarak kullanıldığında boğaz ağrılarına da iyi gelir. Fakat gebe ve çocuklarda kullanımıönerilmemektedir. Tansiyon artırıcı özelliği olduğundan kalp hastaları dikkatli tüketmelidir.Eğer adaçayı tüketmemesi gereken grupta değilseniz, günde iki-üç fincan tüketebilirsiniz.