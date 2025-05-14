Hepimizin evinde var ve neredeyse hiçbirimiz bu detayları bilmiyoruz! Bulaşık makinem neden kötü kokuyor? Bulaşık makinesi kokusu nasıl giderilir?

Adımlar: Bulaşık makinesini tamamen boşaltın. Alt rafı çıkarın, kullanma kılavuzunda yazdığı şekilde filtreyi çıkarın, kalıntıları temizledikten sonra filtreyi ılık ve sabunlu suda bekletin, fırçayla güzelce temizleyin ve geri yerleştirin.

Alt rafa sirke dolu bir kâse koyun ve kurutma işlemi olmayan bir program başlatın. Bu işlem, sirke ve suyun birleşerek makinenizin içindeki kokuyu yok etmesini ve makinenin sterilize olmasını sağlayacak.

Kapı contalarını köpüklü bir süngerle silin ve havluyla iyice kurulayın. Çünkü nemli kalan contalar da bakteri ve koku oluşumuna neden olur.

Bu işlemin ardından hâlâ kötü koku alıyorsanız bir teknisyenden destek alın.

Bulaşık makinesini tamamen boşaltın. Alt rafı çıkarın, kullanma kılavuzunda yazdığı şekilde filtreyi çıkarın, kalıntıları temizledikten sonra filtreyi ılık ve sabunlu suda bekletin, fırçayla güzelce temizleyin ve geri yerleştirin.

Alt rafa sirke dolu bir kâse koyun ve kurutma işlemi olmayan bir program başlatın. Bu işlem, sirke ve suyun birleşerek makinenizin içindeki kokuyu yok etmesini ve makinenin sterilize olmasını sağlayacak.

Kapı contalarını köpüklü bir süngerle silin ve havluyla iyice kurulayın. Çünkü nemli kalan contalar da bakteri ve koku oluşumuna neden olur.

Bu işlemin ardından hâlâ kötü koku alıyorsanız bir teknisyenden destek alın.