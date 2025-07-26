Hepatit A bile bulaşabiliyor! Havuzlar gözle görülmeyen tehlikeler taşıyor

Havuzlardan bulaşabilen bir diğer tehlike: Hepatit A

Kirli havuz suları yoluyla bulaşabilecek önemli enfeksiyonlardan biri de Hepatit A virüsüdür. Dışkı ile kirlenmiş sularda uzun süre canlı kalabilen bu virüs ağız yoluyla vücuda girebilir. Özellikle kalabalık ve hijyenik koşulları yeterli olmayan havuzlarda risk daha da artar.