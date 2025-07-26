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Hepatit A bile bulaşabiliyor! Havuzlar gözle görülmeyen tehlikeler taşıyor

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#Havuzun Zararları#Havuzdan Bulaşan Hastalıklar#Havuzdan Bulaşan Enfeksiyonlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 09:12

Sıcak havaların artmasıyla birlikte serinlemek isteyen birçok kişi rotasını havuzlara çeviriyor. Ancak eğlenceli görünen bu serinleme yöntemi eğer hijyen kurallarına dikkat edilmezse ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler havuz kaynaklı enfeksiyonlara karşı daha savunmasız. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Dazkır, havuz sezonunun başlamasıyla birlikte hijyen kurallarına uyulması ve enfeksiyon risklerinin bilinmesi gerektiği konusunda uyarıyor.