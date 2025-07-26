Hepatit A bile bulaşabiliyor! Havuzlar gözle görülmeyen tehlikeler taşıyor

En yaygın havuz enfeksiyonları nelerdir?
Havuz suyu ne kadar temiz görünürse görünsün mikroskobik düzeyde risk barındırabilir. Bu yüzden enfeksiyonlara karşı hem bireysel hem kurumsal önlemler alınmalı.
Hijyenik olmayan havuzlar özellikle şu sağlık sorunlarını tetikleyebilir:
-- Dış kulak yolu enfeksiyonu (yüzücü kulağı): Havuz suyu kulağın içinde birikerek bakterilerin çoğalmasına neden olabilir.
-- Mide-bağırsak enfeksiyonları: Su yutulmasıyla rota virüsü, E.coli gibi bakteriler sindirim sistemine geçebilir.