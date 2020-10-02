Nasıl Yapılır? Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock-Pexels-Pixabay Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 14:00 | 02 Ekim 2020 - 14:22

Hemen hemen her dolapta bulunuyor! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

Vitamin deposu limonu ya yemeklerimizde ya da salatalarımıza sıkmak için kullanırız. Ancak çok daha farklı alanlarda işinize yarabileceğini biliyor muydunuz?