Hemen hemen her dolapta bulunuyor! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...
Vitamin deposu limonu ya yemeklerimizde ya da salatalarımıza sıkmak için kullanırız. Ancak çok daha farklı alanlarda işinize yarabileceğini biliyor muydunuz?
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1
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Limonata yapında kullanılan, salataların vazgeçilmezi olan limon, C vitamini deposudur. C vitamini bağışıklık sitemi, kalp damar sağlığı ve hastalıklardan daha çabuk kurtulmak için önemli bir vitamindir.
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Peki vitamin deposu limonu beslenme dışında hangi alanlarda kullanabiliriz? İşte öneriler...
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Dişleri beyazlatıyor
Dişlerinizin beyazlaması için kimyasallar olmadan direk doğadan faydalanmak istiyorsanız limonun bu etkisini çok beğeneceksiniz.
4
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Limon suyu ve maden suyunu karıştırdıktan sonra fırçalamış olduğunuz dişlerinize pamuk yardımıyla veya gargara gibi ağzınızda çalkalayarak dişlerinize uygulayın. Fakat etkili bir temizleyici olacağı için uyguladıktan 1 veya 2 dakika sonra normal su ile çalkalayın.
5
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Cildi canlandırıyor ve arındırıyor
Limonu yüz temizleme, arındırma ve yenileme suyu olarak yüzünüze uygulayabilirsiniz.
6
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Cildinizin hassasiyetine göre içine su katarak temizleme için, bal ile karıştırarak ise maske olarak uygulayabilirsiniz.
7
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Sürekli kırılan tırnaklara son
En küçük darbede bazen kendi kendine kırılan tırnaklar bazı kadınlar için büyük bir sorun olabiliyor. Limon bu konuda da fayda sağlıyor ve tırnaklarınızı güçlendiriyor!
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Tırnaklarınızın içine gireceği miktarda sıktığınız limon suyunda 10-15 dakika parmaklarınızı bekletmeniz sonucunda her defasında daha da güçlü tırnaklara sahip olacaksınız. Aynı zamanda etlerinizin çekilmesine ve tırnaktaki lekelerin yok olmasına yardımcı olacaktır.
9
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Tencereleriniz parlasın
Kararmış, parlaklığından eser kalmamış tencere ve çaydanlıklarınızı ilk aldığınız hale getirmek istiyorsanız tek ihtiyacınız limon ve tuz.
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Kestiğiniz limonu tuza buladıktan sonra eşyanızı bu limonla bir süre ovun. Gümüş gibi parladığına kendi gözlerinizle şahit olacaksınız.
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Boğaz ağrılarına iyi gelecek
Soğuk bir içecek içtiğinizde, grip veya soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarınızda oluşan boğaz ağrılarına limon tedaviniz olacak.
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Ilık bir bardak suya eklediğiniz yarım limon suyunu gargara yaparak mikroplardan arındırabilir, çayınıza eklediğiniz birkaç dilim limon ile de boğazınızı rahatlatabilirsiniz.
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Fırın temizliğinde kullanabilirsiniz
Fırın ve mikrodalgalarda yiyecekleri ısıtıyor veya pişiriyoruz fakat temizlerken her tarafını keskin kimyasallara boğuyoruz.
14
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Bu kimyasalları kullanmak yerine limonu rendeleyip bir kaba koyun ve üzerine soğuk su ekleyin. Kabı fırınınızın içine yerleştirin, fırını çalıştırın. 8-10 dakika sonra fırını kapatın ve içinden limonlu suyunuzu alın.
15
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Ardından bir bez ile fırınınızın içini silin. Bu yöntemle doğal bir şekilde fırınınızı temizlemiş olacaksınız.
16
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Böcekleri evinizden uzaklaştırın
Evinize böcekler uğruyorsa çözüm yine limonda! Tüm yüzeyine karanfil sapladığınız yarım limon, böcekleri uzak tutacak en kesin çözümlerden biri olacak.
17
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Fakat unutmayın ki odanızın iki köşesine (özellikle cam ve kapı ardına) koymalısınız.
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Doğal yağ çözücü
Mutfaklarda ocakların yanında ve çeşitli yerlerde biriken yağlar kadınların mutfaktaki en kötü problemlerindendir.
19
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Bu yağ kalıntılarında da yine limon kullanarak kurtulabilirsiniz! Yapacağınız tek şey yağ kalıntılarının üzerine biraz tuz döktükten sonra limonla birkaç dakika ovuşturmak. En güzeli kimyasalsız temizlik!
20
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Kötü kokulara son verin
Evdenizdeki çöp kovaları yanından geçirmeyecek bir koku yaratır ya… İşte o kötü kokular içinde limon kullanabilirsiniz.
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Üstelik yapacağınız tek şey çöp kovanızın dibine kestiğiniz limonu koymak. Gittikçe koku azalacak hatta oluşmayacaktır.
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Bulaşıklarınız parlasın
Sıkıp kullandığınız limonların kabuklarını da kullanabilirsiniz! Bir limonu bulaşık makinasının alt ve üst çekmecesine yerleştirin, kirlileri de koyduktan sonra bulaşık makinenizi çalıştırın.
23
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Yıkama bittikten sonra makineyi açtığınızda mis gibi limon kokusu ve parlak bardak, tabak ve kaşıklarınızı daha parlak bulacaksınız. Üstelik yerleştirdiğiniz bir limon 4 yıkamaya kadar etkisini sürdürüyor.
24
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Ortamınızı limon ile nemlendirin
Arada bir evinize nem ve güzel koku sağlamak için limon yine emrinizde! Bir limonu dilimlere ayırıp soğuk suya atın ve kaynatın.
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Kaynadıktan sonra karıştırarak evinizde birkaç tur atın. Evinizde doğanın mükemmel kokusu size ferahlık verecek.
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Ev temizliğinde de kullanın
Limon, ev temizliğinde en etkili ve başvurulan malzemelerden biri. Musluğunuzda oluşan lekeleri limon ile kolayca temizleyebilirsiniz.
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Bunun için bir limon kabuğu ile musluğunuzu güzelce ovalayın. Böylece lekelerden ve kireçlerden kurtulmakla kalmayacak musluğunuzu parlatarak yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.