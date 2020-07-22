Hem lokum kıvamında hem de sağlıklı et pişirmenin 6 püf noktası

3.Kavurmayı haşlanmış sebze eşliğinde servis edin İlla kavurma yapılmak isteniyorsa, en çok kullanılan ve çok miktarda pişirilen etler için en uygun olan yöntem kaynayan etin kısık ateşte suyunu çekerek yavaş yavaş pişmesini beklemek, sonrasında kavurmaktır. Ayrıca kavurmanın lezzeti baharatlarda gizli olsa da, önemli bir diğer detay da yanında servis edilen sebzelerdir. Haşlanmış sebze eşliğinde yenen yemekler, bayram yoğunluğunda tüketilen aşırı şekerli ve yağlı yiyeceklerin midenizi yormasına engel olacaktır.