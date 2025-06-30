Hem kanser riskini azaltıyor hem kilo verdiriyor: ‘Fibremaxxing’ yöntemi! Ünlü profesör tarifini açıkladı

İngiltere’nin önde gelen beslenme uzmanlarından biri olan Profesör Tim Spector, bağırsak kanseri başta olmak üzere birçok ciddi hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğu belirtilen ve henüz geniş kitlelerce pek bilinmeyen bir beslenme yaklaşımına dikkat çekti.