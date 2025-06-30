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Hem kanser riskini azaltıyor hem kilo verdiriyor: ‘Fibremaxxing’ yöntemi! Ünlü profesör tarifini açıkladı

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#Tim Spector#Lifli Besinler#Lif Diyeti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 13:28

Her öğünde yapacağınız küçük değişiklerle kanser riskinizi azaltabileceğinizi biliyor muydunuz? İngiltere’nin önde gelen beslenme uzmanı Prof. Tim Spector, ‘fibremaxxing’ adlı beslenme yaklaşımıyla sağlıkta devrim yaratabileceğimizi söylüyor. Peki, fibremaxxing tam olarak nedir? Hangi besinleri içeriyor? İşte Spector’un büyük ilgi gören tarifinin detayları...