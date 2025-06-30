Hem kanser riskini azaltıyor hem kilo verdiriyor: ‘Fibremaxxing’ yöntemi! Ünlü profesör tarifini açıkladı

BELİRTİLER VE RİSK FAKTÖRLERİ
Bağırsak kanserinin erken belirtileri arasında dışkıda kan görülmesi, ishal veya kabızlık gibi bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler, karında ağrı, şişkinlik, yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı yer alıyor. Kusma ve sürekli karın şişkinliği gibi belirtiler ise bağırsakta tıkanıklık oluştuğuna işaret ederek acil tıbbi müdahale gerektirebiliyor.
Hastalığın başlıca risk faktörleri arasında düşük lifli beslenme, aşırı kırmızı ve işlenmiş et tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı ve obezite bulunuyor.