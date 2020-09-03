Hem kalbe iyi geliyor hem de depresyona… İşte balık yağının faydaları!
Uzmanlar balık yağını ‘beyin gıdası’ olarak tanımlıyor. Başta kalp sağlığı için faydalı olan ve depresyonu iyileştiren balık yağı, aynı zamanda kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. İşte balık yağının faydaları…
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Kilo vermek isteyenler ve diyet yapanlar genellikle yağlardan uzak dururlar. “Her yağ aynı değildir. Omega-3 (balık yağı) bilinenin aksine birçok yararının yanında kilo vermeye de yardımcıdır” diyen Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, balık yağının faydalarını sıraladı, hangi besinlerde bulunduğunu belirtti.
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Vücudumuzun ihtiyacı olarak en göze çarpan omega-3 yağ asitleridir. Vücudun omega-3 yağ asidine ihtiyacı anne karnında başlar, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılıkta da ihtiyaç devam eder.
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Yeni yapılan çalışmalar balıklardan elde edilen omega-3'ün karaciğer yağlanması, insülin direnci ve obezite tedavisinde faydalı olacağını göstermiştir.
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Omega-3 (balık yağı) nedir?
Omega-3 vücut tarafından yapılamayan ve dışarıdan yiyeceklerle alınması gereken doymamış yağ asitlerinden biridir. Omega-3'ün bir diğer ismi ise alfa linolenik asitdir (ALA) ve yapılan çalışmalar günde 1000 mg ALA alanlarda koroner kalp hastalığının % 16, hastalık riskininde % 47 azaldığını göstermiştir.
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Hangi besinlerde bulunur?
Ceviz, badem, fındık, kuru fasulye, soya fasulyesi, nohut, keten tohumu veya yağı, kanola yağı, yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle yağlı balıklarda (somon, ton balığı, uskumru) bulunur.
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Omega-3 zayıflamamıza nasıl yardımcı olur?
- Uzun süre tok kalmamızı sağlar, iştahı azaltır. - Özellikle balıkların kalori içeriği kırmızı ete göre daha düşüktür.
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- Yağların yakılmasını kolaylaştırır. -Bir günde yakılan enerji miktarını (kalori) artırır.
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-Şişmanlıkla oluşan hastalıkları önlemeye yardımcı olur. - Kan şekeri ve insülin seviyesinin azalmasını sağlar.
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-Özellikle egzersiz ile birlikte kullanıldığında zayıflamada daha etkilidir.
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Nasıl kullanılmalı?
• Haftada en az iki kez buğulama veya ızgara olarak balık tüketilmelidir. Balık tüketilemiyorsa günde 1000 mg'lık omega-3 (balık yağı) takviyesi alınmalıdır.
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• Günde 2 adet tam ceviz veya 5-10 adet badem tüketilebilir.
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• Her gün 8 çorba kaşığı yeşil yapraklı sebze yemeği veya salata tüketilmelidir.
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• Yoğurt veya salatanın içine 1 çorba kaşığı kadar keten tohumu veya yağı eklenebilir.
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• Haftada en az iki kez kurubaklagil tüketilmelidir.
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Omega-3 veya balık yağı sağlığımız ile ilgili avantajlar sunarken; zayıflamaya ve yağ kaybına yardımcı olması için mutlaka doğru ve düzenli bir beslenme programının takip edilmesi gerekir.
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Balıkta vücudumuz için son derece gerekli ve faydalı olan omega-3 cinsi yağ asidi olduğundan, beslenme düzeni içinde balığa yer verilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Serap Orak Tufan, araştırma sonuçlarının kilo vermek isteyenleri de sevindireceğini belirtti.
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En azından haftada 1 kez olmak üzere 2-3 e kadar çıkartabileceğimiz balık tüketim sıklığı, Omega-3 açısından önem taşıyor.
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Omega-3, kalp ve damar sağlığı açısından çok önemlidir. Kanı sulandırıp damar tıkanıklığı riskini azaltır. İyi kolesterolü artırıp kötü kolesterolün vücudumuza zarar vermesini engeller. Bağışıklık sistemini desteklediği için hastalıklara karşı direnci yüksek tutar.
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Özellikle çocukların zeka gelişiminde balık çok önemlidir. Hamilelikte de bebeğin beyin gelişimi açısından düzenli tüketilmesi gerekir.
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Kilo vermek isteyenlere müjde
Kilo kaybetmek isteyenler için iyi bir haber olarak; yapılan araştırma sonuçlarına göre balık tüketen kişiler, omega-3 sayesinde daha kolay yağ yakmakta ve kilo dengesini korumaktadır.
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Omega-3 eksikse depresyona hazır olun
Diğer bir çarpıcı gerçekse, vücutta omega-3 depolarımızın azalması ve besin yoluyla alınmaması sonucu değişen yağ asidi dengeleri, bizi depresyona kadar sürükleyebilir. Ayrıca diğer et türlerine göre su oranı yüksek olan balık etinin kalorisi de düşüktür. Tabii, siz onu una bulayıp yağda kızartmadığınız sürece.
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Balık sevmeyenlere öneriler
Balık sevmeyenler ve hiç yiyemeyenler için zaman zaman omega-3 içerikli besin destekleri kullanmak gerekli ve faydalı olacaktır. Diğer omega-3 kaynaklarını tüketmek de bir çözümdür ancak özellikle yağlı tohumların (ceviz, fındık, badem, keten tohumu, ayçekirdeği, kabak çekirdeği) omega-3’den zengin olması ve bu besinlerin fazla yenmesi kilo almamıza neden olabilir.