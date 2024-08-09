Hazır sosların sık tüketimi birçok soruna neden olabiliyor! Özellikle çocuklarda...

Yemek kültürlerinin etkileşimi Türk mutfağına sosları soktu

Yemek yemenin sadece açlığı giderme davranışı değil, aynı zamanda zevk almak için yapılan bir eylem olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Bu nedenle yemeğin kokusunun, görüntüsünün daha güzel olması ve lezzetinin artması için birçoğumuz lezzet arttırıcı olarak soslar kullanırız” dedi.