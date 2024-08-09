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Hazır sosların sık tüketimi birçok soruna neden olabiliyor! Özellikle çocuklarda...

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#Hazır Sosların Zararları#Hazır Soslar Zararlı Mı#Hazır Yiyecekler Zararlı Mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 09:07

Hazır sosların çoğunlukla yağ ve tuz içeriklerinin yüksek olduğuna dikkat çeken uzmanlar, zararlı kanserojen maddeler de içerebildiklerini söylüyor.