Hazır sosların sık tüketimi birçok soruna neden olabiliyor! Özellikle çocuklarda...

Mide sorunu olanlar dikkatli olmalı
Hazır sos dendiğinde ketçap, mayonez, barbekü sos, acı sos, soya sosu, beşamel sos gibi klasikleşmiş sosların aklımıza geliyor. Peki bu tür hazır soslar ne kadar sağlıklı?
Hazır sosların çoğunlukla yağ ve tuz içerikleri yüksektir. Çoğu sosun üretiminde kavurma, yüksek ısıyla temas işlemleri de gerçekleştiği için sağlığa zararlı kanserojen maddeleri içerebilmektedir. Hazır sosların sık tüketimi vücutta ödem tutulumuna, aşırı tuz alımına bağlı kemiklerden kalsiyum çekilmesine ve karın çevresinde yağlanmaya sebep olabilmektedir.