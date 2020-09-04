Hazımsızlık nasıl geçer? İşte hazımsızlık için 6 etkili öneri…

Hazımsızlık yaşamamak için 6 öneri •Sindirim sisteminin her hangi bir yerinde yaşanan aksama hazımsızlık gibi şikayetler ile ortaya çıkabilmektedir. Bu aksamanın olmaması için organların düzgün çalışması kadar gün için de dikkat edilmesi gereken durumlar da bulunmaktadır.